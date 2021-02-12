منشور على إنستغرام يشعل الخلاف بينهما.. مورينيو يكذب بيل

كذب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام لاعبه غاريث بيل بشأن لياقته البدنية بعد منشور للنجم الويلزي على حسابه الرسمي في إنستغرام.

ونشر بيل، صورة له في التدريبات وأرفقها بتعليق "حصة تدريبية جيدة" في إيحاء أنه جاهز للمشاركة في مواجهة إيفرتون الأربعاء الماضي في كأس الاتحاد، ولكنه غاب عن المباراة بسبب إصابة عضلية.

غير أن هذا المنشور استفز مورينيو الذي قال "لا أعلم إذا كان المنشور من مسؤوليته، المنشور يظهر أن (الحصة التدريبية جيدة وأنا جاهز) وهذا خاطئ بالكامل"، وتابع "كان هناك تناقض كامل بين المنشور والحقيقة".

وكشف المدرب البرتغالي أن صورة الأشعة لم تظهر أي إصابة، ولكن بيل لا يزال يشعر بعدم الراحة ولهذا السبب لم يلعب في مباراة إيفرتون.

وختم "خضع لأشعة ولم تُظهر أي شيء، ولكن شعور عدم الراحة لم يغادر اللاعب ولهذا لا يستطيع المدربون والفنيون والفريق الطبي أن يطلبوا منه المشاركة، لأن إحساس اللاعب أهم من الجميع بما فيهم المدرب."