البث الحي
كرة قدم

غوارديولا يتحدى بايرن ميونخ بعد تتويجه بالسداسية

غوارديولا أول من حقق السداسية بعد ألقابه مع برشلونة في 2009 (رويترز)
غوارديولا أول من حقق السداسية بعد ألقابه مع برشلونة في 2009 (رويترز)
12/2/2021

وجّه المدرب الإسباني بيب غوارديولا تهنئة خاصة لنادي بايرن ميونخ بعد تتويج الفريق أمس بكأس العالم للأندية، وتحقيقه سداسية تاريخية.

وتوج البايرن بمونديال الأندية بعد فوزه أمس على تيغريس المكسيكي 1-صفر في العاصمة القطرية الدوحة، وأضيف هذا اللقب إلى الدوري والكأس الألمانيين ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، التي تُوّج بها في وقت سابق.

وقال غوارديولا -في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لبايرن ميونخ- "تهنئة كبيرة لعائلة بايرن ميونخ بعد هذا النجاح الكبير والفوز بكأس العالم للأندية، أشعر بالفخر الشديد تجاه هذا الإنجاز بعد حصول الفريق على السداسية، تهنئة لكل عائلة بايرن، خاصة المدرب هانزي فليك واللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف "أود أن أقول لفليك إن بايرن هو الفريق الثاني الذي يحصل على السداسية، برشلونة سبق أن حصل عليها، لذلك يمكنني دعوة ميسي ورفاقه ونلعب معا على اللقب السابع، فقط أخبرني متى وأين وسنكون هناك".

وكان برشلونة أول فريق يُتوج بالسداسية التاريخية، وجاء ذلك تحت قيادة غوارديولا عام 2009.

وقاد المدرب الإسباني بايرن ميونخ بعد رحيله عن برشلونة، وقاده لتحقيق كأس العالم للأندية في 2014، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبي، وتُوج معه بلقب الدوري الألماني 3 مرات.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

نصف مليار متابع على مواقع التواصل.. أهلا وسهلا بكم على كوكب رونالدو

رونالدو أول رياضي يصل لنصف مليار متابع على مواقع التواصل (مواقع التواصل)

إذا غادر ريال مدريد.. هذا ما سيخسره راموس

راموس يقترب من الرحيل عن الملكي من الباب الضيق (رويترز)

الموسم يسير من سيئ لأسوأ.. نادي مصابي لاعبي ليفربول يستقبل اسما جديدا

كلوب أكد إصابة البرازيلي فابينيو (غيتي)

البكاء تركته لنيمار.. والد النجم البرازيلي يرد بقوة على تهكم مدرب فرنسي

نيمار يغيب عن الملاعب 4 أسابيع بسبب إصابته في مباراة كاين (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مشجعة تهاجم نادال قبل طردها وشجار بين لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

نادال يشير إلى المشجعة التي أهانته (غيتي)

كم دقيقة يحتاج جسمك لامتصاص كوب من الماء ثم التخلص منه بالكامل؟

(غيتي)

8 لقاحات لفيروس كورونا.. تعرف على فعاليتها ضد السلالات المتحورة

منبوذا برشلونة.. سواريز ينهي حلم البرسا في الليغا وراكيتيتش يعقد مهمته بالكأس

سواريز (يمين) وراكيتيتش رحلا عن البرسا الصيف الماضي (وكالات)