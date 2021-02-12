وجّه المدرب الإسباني بيب غوارديولا تهنئة خاصة لنادي بايرن ميونخ بعد تتويج الفريق أمس بكأس العالم للأندية، وتحقيقه سداسية تاريخية.

وتوج البايرن بمونديال الأندية بعد فوزه أمس على تيغريس المكسيكي 1-صفر في العاصمة القطرية الدوحة، وأضيف هذا اللقب إلى الدوري والكأس الألمانيين ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، التي تُوّج بها في وقت سابق.

وقال غوارديولا -في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لبايرن ميونخ- "تهنئة كبيرة لعائلة بايرن ميونخ بعد هذا النجاح الكبير والفوز بكأس العالم للأندية، أشعر بالفخر الشديد تجاه هذا الإنجاز بعد حصول الفريق على السداسية، تهنئة لكل عائلة بايرن، خاصة المدرب هانزي فليك واللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف "أود أن أقول لفليك إن بايرن هو الفريق الثاني الذي يحصل على السداسية، برشلونة سبق أن حصل عليها، لذلك يمكنني دعوة ميسي ورفاقه ونلعب معا على اللقب السابع، فقط أخبرني متى وأين وسنكون هناك".

وكان برشلونة أول فريق يُتوج بالسداسية التاريخية، وجاء ذلك تحت قيادة غوارديولا عام 2009.

وقاد المدرب الإسباني بايرن ميونخ بعد رحيله عن برشلونة، وقاده لتحقيق كأس العالم للأندية في 2014، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبي، وتُوج معه بلقب الدوري الألماني 3 مرات.