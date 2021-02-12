البكاء تركته لنيمار.. والد النجم البرازيلي يرد بقوة على تهكم مدرب فرنسي

"نستحق ركلة جزاء ولكنني لن أبكي، سأترك البكاء لنيمار" كلام غير مسبوق من الفرنسي باسكال دوبراس مدرب فريق كاين الفرنسي المنتمي للدرجة الثانية، والذي خسر من باريس سان جيرمان بهدف نظيف في كأس فرنسا، واستدعى هذا التهكم ردا قاسيا من والد النجم البرازيلي.

وكتب والد نيمار على حسابه الرسمي بإنستغرام "عليه أن يبكي بسبب وجود مدربين مثلك وحكام بهذا المستوى وبطولات مهملة وصامتة وصحفيين رياضيين منحازين وجبناء".

وتابع "نعم، عليه أن يبكي. بكائي وبكاء ابني الساحر في كرة القدم سيطول لليلة واحدة ولكنه سينهض مجددا ويرد على التحدي".

من المتوقع أن تستمر فترة غياب نيمار عن الملاعب 4 أسابيع بعد تعرضه لإصابة قوية في مواجهة كاين، ولن يستطيع الدولي البرازيلي المشاركة -على الأقل- في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة الثلاثاء المقبل.