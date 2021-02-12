إذا غادر ريال مدريد.. هذا ما سيخسره راموس

لا يختلف اثنان في عالم كرة القدم على أن الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بات أسطورة في النادي الملكي.

وإذا قرر "المطرقة الإسبانية" تجديد عقده -الذي ينتهي الصيف المقبل- مع فريق العاصمة الإسبانية في الأسابيع المقبلة وينهي مسيرته الكروية فيه، سيصبح بالتأكيد صاحب الأرقام القياسية في النادي باستثناء الهداف التاريخي للفريق.

وذكرت آخر المعلومات القادمة من مدريد أن الميرينغي قدم عرضا أخيرا لراموس، وهو عبارة عن عقد لمدة سنتين مع تخفيض راتبه من 12 مليون يورو إلى 10.8 ملايين بعد خصم الضرائب، غير أن راموس (34 عاما) رفض هذا العرض وطلب الحصول على راتبه كاملا.

ولكن إذا أغلقت مساعي الحل وقرر الرحيل عن "البرنابيو"، فسيخسر راموس الكثير من الأمور بينها: