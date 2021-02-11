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فشل صفقة شراء أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالإمارات لناد إسرائيلي

صورة تذكارية بعد توقيع العقد بين المستثمر الإماراتي ومالك النادي الإسرائيلي (رويترز)
صورة تذكارية بعد توقيع العقد بين المستثمر الإماراتي ومالك النادي الإسرائيلي (رويترز)
11/2/2021-|آخر تحديث: 12/2/202112:18 AM (مكة المكرمة)

أعلنت لجنة نقل الحقوق بالاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، مساء اليوم، الخميس، سحب نادي بيتار القدس طلب نقل الملكية لرجل أعمال إماراتي من الأسرة الحاكمة في أبوظبي؛ مما يشير إلى فشل صفقة الشراكة الإماراتية مع رجل الأعمال ومالك النادي الإسرائيلي موشيه حوغيغ.

وظلت الصفقة المقترحة من طرف رجل الأعمال الإماراتي لشراء 50% من نادي كرة القدم الإسرائيلي معلّقة بعد أن أثار الدوري تساؤلات حول صافي ثروته واستثماراته.

وبحسب الصحافة المحلية، نفى النادي الإسرائيلي فشل الصفقة وبرر سحب الطلب -في بيان- بأن "لجنة نقل الحقوق طلبت عدة وثائق إضافية، وبدلا من طلب تمديد آخر فضل النادي سحب الطلب الحالي واستبداله بآخر جديد. وعلى أمل إبرام الصفقة، ينوي مالك النادي حوغيغ السفر إلى دبي للقاء الشيخ حمد بن خليفة".

وفي تقرير نشره موقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) الأميركي، قال الكاتب بن بارتنشتاين إن الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي، يسعى لشراء حصة 50% من نادي بيتار القدس الإسرائيلي، وهو بطل الدوري 6 مرات، ويحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان من المفترض لهذه الصفقة أن تكون الأكبر من نوعها لمستثمر عربي في إسرائيل مما يؤكد التقارب الدبلوماسي بين البلدين.

ووفقا لأشخاص مطلعين على العرض طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرا لخصوصيّة التفاصيل، فإن هذه الصفقة، التي كانت تنتظر موافقة الاتحاد الإسرائيلي، فشلت وأصبحت عرضة للإلغاء بعد مراجعة أجرتها شركة "مجيدو" للاستخبارات المالية في تل أبيب، التي كشفت أن أحد أكبر أصول الشيخ حمد هو ديون فنزويلا المتعثرة.

وقالت الصحيفة إن لدى الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم معلومات تشير إلى أن أكثر من 90% من صافي ثروة آل نهيان البالغة 1.6 مليار دولار مرتبط بحيازته سندات فنزويلا، كما أن مسؤولي الدوري يناقشون هذه المسألة منذ أكثر من شهر.

من جهته، رفض مفوّض المكتب الخاص للشيخ حمد في دبي الإدلاء بأي تعليق بخصوص استثماراته أو صافي ثروته أو عملية التدقيق، كما امتنع مسؤول من شركة مجيدو عن التعليق على الإجراءات المتخذة في حقه.

ونقل الكاتب عن شلومي برزل، المتحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، أن المراجعة هي إجراء أساسي في ظل أي تغيير مقترح في الملكية.

وأضاف برزل أن الاتحاد لديه مخاوف حول الشؤون المالية للشيخ حمد، علما بأنه منح بيتار مهلة 3 أسابيع للرد على أسئلته، تنتهي يوم الثلاثاء.

وأوقفت فنزويلا وشركة النفط الحكومية التابعة لها سداد سندات بنحو 60 مليار دولار على مدى السنوات القليلة الماضية، وتراجعت قيمة السندات المالية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وتواصل العقوبات.

ووفق بعض المصادر، يريد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم معرفة ما إذا كان صافي ثروة آل نهيان يعتمد على القيمة الاسمية أو القيمة السوقية للدين، وبصفته إماراتيا، لا يخضع الشيخ حمد للقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على السندات.

وتؤكد بعض المصادر أن المسؤولين في الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، يدققون في عشرات الشركات المسجلة باسم الشيخ حمد كجزء من إجراءات العناية الواجبة المعتادة، مشيرين إلى أن الدوري الإسرائيلي يقوم بمراجعة ممتلكاته واستثمارات أخرى تابعة له.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن نادي بيتار القدس قد يكون خيارا غير محتمل بالنسبة لمستثمر عربي؛ لأن النادي معروف بسياسته العنصرية، وكره مشجعيه للعرب، وهو ما تم الاعتراف به في مؤتمر صحفي عُقد خلال شهر ديسمبر/كانون الأول.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في ديسمبر/كانون الأول للاحتفال بعرض الملكية الجزئية، قال الشيخ حمد إن "الباب مفتوح" أمام الفريق للتعاقد مع لاعبين عرب، وهو ما يفتح الطريق لتغيير التقاليد العنصرية ضد اللاعبين العرب في هذا الفريق الإسرائيلي.

وأشار الكاتب إلى أن عائلة آل نهيان من العائلات، التي ذاع صيتها في عالم كرة القدم، حيث استحوذ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، في عام 2008 على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم.

كما تمتلك مجموعته التجارية نادي نيويورك سيتي وملبورن سيتي، ويعد شقيق الشيخ منصور، ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية + بلومبيرغ

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