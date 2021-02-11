عقاب مؤلم.. كومان يلمح لريمونتادا ضد إشبيلية في الإياب

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إن الهزيمة 2-صفر أمام مضيفه إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمس الأربعاء ظالمة بالنظر لما قدمه فريقه، لكنه يثق في إمكانية تدارك الأمر في الإياب.

ومنح المدافع جول كوندي التقدم لإشبيلية في الشوط الأول بعد مجهود فردي مذهل ثم حسم إيفان راكيتيتش الفوز قرب النهاية، بعد حرمان برشلونة من ركلة جزاء وإنقاذ الحارس ياسين بونو عدة فرص من الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا.

وقال كومان في مؤتمر صحفي "إنه عقاب مؤلم. كان يجب الخروج بنتيجة أفضل وأتيحت لنا عدة فرص ولعبنا بشكل جيد لكننا سنرحل بنتيجة مخيبة.. النتيجة لا تعكس ما حدث على أرض الملعب".

وشعر المدرب الهولندي أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء بعد تدخل على جوردي ألبا عند حدود منطقة الجزاء، واكتفاء الحكم باحتساب خطأ من دون استشارة حكم الفيديو المساعد.

وأوقفت الهزيمة انتصارات برشلونة في 6 مباريات متتالية بجميع المسابقات، لكن كومان لم يكن قلقا من تأثر فريقه بالخسارة.

وقال "لا أعتقد أنها ستؤثر علينا، سنواصل اللعب بنفس العقلية والالتزام.. لعبنا 11 مباراة خارج ملعبنا هذا الموسم وكنت أتمنى استبدالها بأي نتيجة أخرى. بالتأكيد كنت أفضل خسارة مباراة أخرى والفوز اليوم، لكن في المجمل لا يمكنني انتقاد الفريق".

ويؤمن كومان بأن فريقه يستطيع قلب المواجهة لصالحه في الإياب مثلما فعل أمام رايو فاييكانو وغرناطة في الدورين الماضيين عندما قلب تأخره إلى فوز.

وقال "عندما نلعب على أرضنا فبرشلونة قادر على فعل أي شيء".