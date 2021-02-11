بالفيديو.. بايرن ميونخ يتوّج بكأس العالم للأندية ويحقق سداسية تاريخية

كشفت شبكة “سكاي” الرياضية عن أن الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونخ أصيب بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية للاعب “إيجابية”.
توّج فريق بايرن ميونخ الألماني بكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 1-صفر على تيغريس المكسيكي، اليوم الخميس في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.
وعلى ملعب المدينة التعليمية -أحد ملاعب كأس العالم 2022 في قطر- وأمام 12 ألف مشجع، سجل بنيامين بافارد هدف الفوز لبايرن في الدقيقة 59، بعدما ألغى الحكم هدفا قبله سجله جوشوا كيميتش في الدقيقة 18.
مراسم تتويج بايرن ميونيخ 🇩🇪بكأس العالم للأندية 🏆#beINClubWC | #ClubWC pic.twitter.com/7066Gq3RkM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2021
كما فاز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن بجائزة أفضل لاعب في البطولة.
🤩البولندي روبرت ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة 💪#beINClubWC | #ClubWC pic.twitter.com/YlzF8JaV1G
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2021
وبذلك يكون بايرن ميونخ حقق سداسية تاريخية بفوزه بكل الألقاب التي نافس عليها في 2020 ومنها 3 ألقاب محلية إضافة إلى دوري الأبطال والسوبر الأوروبي وأخيرا مونديال الأندية الذي كان مقررا العام الماضي وتم تأجيله بسبب جائحة كورونا.
هل هذا هو الجيل الذهبي لبايرن ميونيخ ؟ 🤔
شاركنا رأيك📝👇#كأس_العالم_للأندية #بايرن_ميونخ pic.twitter.com/4JJZ4DXTRe
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2021
وتوج بايرن ميونخ بلقبه الثاني في كأس العالم للأندية بعد تتويجه بنسخة 2013، كما أصبح أول فريق يحقق السداسية منذ حققها برشلونة الإسباني عام 2009.
ونجح مدرب بايرن هانزي فليك في الفوز بكل اللقاب التي نافس عليها منذ توليه تدريب الفريق البافاري في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ 👇
بايرن ميونيخ 🇩🇪 يتوج بطلاً للموندياليتو🥇🏆
تيغريس 🇲🇽 يحتل المركز الثاني والوصافة🥈
الأهلي المصري 🇪🇬 يحرز المركز الثالث🥉
بالميراس 🇧🇷 يحصد المركز الرابع 4⃣
الدحيل 🇶🇦 يحتل المركز الخامس 5⃣#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/QeUqLkC55K
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2021
هل استحق الأهلي المصري 🇪🇬 مركزاً أفضل في البطولة؟ 🤔#beINClubWC | #ClubWC pic.twitter.com/1eCm3FT6lu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2021