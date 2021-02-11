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بالفيديو.. بايرن ميونخ يتوّج بكأس العالم للأندية ويحقق سداسية تاريخية

القائد نوير يرفع كأس العالم للأندية وخلفه فريق بايرن ميونخ (رويترز)
القائد نوير يرفع كأس العالم للأندية وخلفه فريق بايرن ميونخ (رويترز)
11/2/2021-|آخر تحديث: 12/2/202112:24 AM (مكة المكرمة)

توّج فريق بايرن ميونخ الألماني بكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 1-صفر على تيغريس المكسيكي، اليوم الخميس في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعلى ملعب المدينة التعليمية -أحد ملاعب كأس العالم 2022 في قطر- وأمام 12 ألف مشجع، سجل بنيامين بافارد هدف الفوز لبايرن في الدقيقة 59، بعدما ألغى الحكم هدفا قبله سجله جوشوا كيميتش في الدقيقة 18.

كما فاز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وبذلك يكون بايرن ميونخ حقق سداسية تاريخية بفوزه بكل الألقاب التي نافس عليها في 2020 ومنها 3 ألقاب محلية إضافة إلى دوري الأبطال والسوبر الأوروبي وأخيرا مونديال الأندية الذي كان مقررا العام الماضي وتم تأجيله بسبب جائحة كورونا.

وتوج بايرن ميونخ بلقبه الثاني في كأس العالم للأندية بعد تتويجه بنسخة 2013، كما أصبح أول فريق يحقق السداسية منذ حققها برشلونة الإسباني عام 2009.

ونجح مدرب بايرن هانزي فليك في الفوز بكل اللقاب التي نافس عليها منذ توليه تدريب الفريق البافاري في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

المصدر : الجزيرة

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