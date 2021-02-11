منبوذا برشلونة.. سواريز ينهي حلم البرسا في الليغا وراكيتيتش يعقد مهمته بالكأس

لم يكن يتوقع أكثر المتفائلين من جماهير أتلتيكو مدريد وبرشلونة، أن يقدم الأورغوياني لويس سواريز مهاجم البرسا السابق، هذا الأداء الخرافي ويقود "الأتلتي" بثبات لأول ألقابه في المسابقة منذ 2014.

ولكي تزيد حسرة وغضب جماهير "البرسا" -التي كانت تعول على لقب الكأس لعدم الخروج بموسم "صفري" جديد- تعقدت مهمة الفريق بالعبور إلى النهائي بخسارته أمام إشبيلية 2-صفر، وجاء الهدف الثاني في الوقت القاتل بإمضاء إيفان راكيتيتش اللاعب السابق للفريق الكتالوني.

وفي حال فاز "الروخيبلانكوس" بلقب البطولة الإسبانية هذا الموسم، فالفضل الأول سيعود للأهداف التي سجلها سواريز وجعلته يتصدر قائمة هدافي الليغا بـ16 هدفا في 17 مباراة في الليغا، بفارق 3 أهداف أمام صديقه زميله السابق ليونيل ميسي.

ويبدو أن سواريز لديه شيئا يسعى لإثباته ويريد إرسال رسالة لإدارة البرسا والمدرب رونالد كومان مفادها أن من "تخليتم عنه سيمنح اللقب لغريمكم".

وترك برشلونة سواريز ليرحل إلى أتلتيكو مجانا في فترة الانتقالات الصيفية لكي يخفض "فاتورة" أجور لاعبي الفريق الكبيرة، ولكن أيضا بسبب وجود شكوك حول تقديمه لأفضل مستوياته.

وما زال اللاعب -الذي أثبت طوال مسيرته أن الناس مخطئة بشأنه- يفعل هذا الأمر مع رجال دييغو سيميوني.

هذا بالنسبة للقب الليغا، أما في الكأس فجاء هدف راكيتيتش ليصعب المهمة كثيرا على البرسا بإياب نصف النهائي في "الكامب نو"، إذ شكل الهدف رصاصة الرحمة على جهود ميسي ورفقائه للعودة في النتيجة والخروج ولو حتى بتعادل يسعفهم في الإياب.

وعن مواجهة إشبيلية في الكأس، أكد كومان أن فريقه لن يستسلم، وقال "لعبنا بشكل جيد خلقنا عدة فرص للتسجيل. أعتقد أن النتيجة لا تعكس ما حدث في الملعب. نحن في لحظة جيدة، وسنواصل القتال".