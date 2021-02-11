البث الحي
كرة قدم

باريس سان جيرمان يتأهل بكأس فرنسا ونيمار يصاب قبل 6 أيام من مواجهة برشلونة

إصابة نيمار تثير المخاوف داخل سان جيرمان قبل أيام من المواجهة الحاسمة أمام برشلونة (رويترز)
إصابة نيمار تثير المخاوف داخل سان جيرمان قبل أيام من المواجهة الحاسمة أمام برشلونة (رويترز)
10/2/2021

تأهل باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى الدور 32 من كأس فرنسا لكرة القدم، بانتصاره 1-صفر على مضيفه كاين المنتمي للدرجة الثانية الأربعاء، لكن المهاجم نيمار تعرّض لما يبدو أنها إصابة في الفخذ قبل
6 أيام من مواجهة برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز مويز كين الهدف الوحيد في بداية الشوط الثاني، قبل خروج نيمار مصابا عند مرور ساعة من اللعب، ليزيد من احتمالات غيابه عن مواجهة برشلونة في كامب نو.

ومع جلوس كيليان مبابي وماركينيوس على مقاعد البدلاء، عانى باريس سان جيرمان أمام كاين المنظم.

ووجد نيمار نفسه معزولا، وفشل بطل فرنسا في صناعة أي فرصة في شوط أول ممل.

لكن الحياة دبت في الفريق الضيف، وهز كين الشباك من مدى قريب بعد تمريرة نيمار من هجمة مرتدة بعد 4 دقائق من الاستراحة.

وسقط نيمار بعد تدخل من ستيف ياجو في الدقيقة 56، وأمسك بفخذه اليسرى قبل أن يخرج ويشارك مبابي بدلا منه.

وقال مدرب سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو إن النجم البرازيلي أصيب على مستوى العضلة المقربة، وأوضح أن الفحوص التي سيخضع لها اللاعب في الساعات المقبلة ستبين مدى خطورة الإصابة.

وتأكد في وقت سابق غياب أنخيل دي ماريا عن باريس سان جيرمان في مواجهة برشلونة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

تبادل قميصه مع "كهربا" لاعب الأهلي.. مولر يصاب بكورونا

مولر يغيب عن نهائي مونديال الأندية الليلة (مواقع التواصل)

دور المجموعات في أبطال أفريقيا.. بداية رحلة العرب للحفاظ على اللقب

الأهلي المصري توج باللقب الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك (غيتي)

أداء ممل وأسلوب تقليدي.. مورينيو حائر ويفكر في حل لأزمات توتنهام

مورينيو: الكرة الهجومية تمنحك الفوز عندما لا ترتكب أخطاء دفاعية أكثر مما تصنعه من فرص (رويترز)

عقاب مؤلم.. كومان يلمح لريمونتادا ضد إشبيلية في الإياب

كومان: عندما نلعب على أرضنا، برشلونة قادر على فعل أي شيء (غيتي)
الأكثر قراءة

سقوط الفاو.. العراقيون تعرضوا للخديعة وسقط منهم آلاف القتلى على يد القوات الإيرانية

جنود إيرانيون يحتفون بالسيطرة على إحدى مناطق جنوب العراق (الفرنسية)

اغتيال العالم النووي الإيراني.. صحيفة يهودية تكشف تفاصيل عن السلاح والجهة التي نفذته

العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده اغتيل في كمين قرب طهران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (الأناضول)

بين القتل والسجن والمنفى.. تعرف على مصير عائلة القذافي والمقربين منه

صورة للقذافي مع زوجته صفية ونجله سيف الإسلام (رويترز)

بعد مصافحتهما أبو تريكة.. الفيفا يستبعد الشحات وكهربا من بعثة الأهلي بمونديال الأندية

أبو تريكة جلس إلى جانب جماهير الأهلي في المدرجات لمشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ (الأناضول)