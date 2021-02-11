تأهل باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى الدور 32 من كأس فرنسا لكرة القدم، بانتصاره 1-صفر على مضيفه كاين المنتمي للدرجة الثانية الأربعاء، لكن المهاجم نيمار تعرّض لما يبدو أنها إصابة في الفخذ قبل

6 أيام من مواجهة برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز مويز كين الهدف الوحيد في بداية الشوط الثاني، قبل خروج نيمار مصابا عند مرور ساعة من اللعب، ليزيد من احتمالات غيابه عن مواجهة برشلونة في كامب نو.

ومع جلوس كيليان مبابي وماركينيوس على مقاعد البدلاء، عانى باريس سان جيرمان أمام كاين المنظم.

ووجد نيمار نفسه معزولا، وفشل بطل فرنسا في صناعة أي فرصة في شوط أول ممل.

لكن الحياة دبت في الفريق الضيف، وهز كين الشباك من مدى قريب بعد تمريرة نيمار من هجمة مرتدة بعد 4 دقائق من الاستراحة.

وسقط نيمار بعد تدخل من ستيف ياجو في الدقيقة 56، وأمسك بفخذه اليسرى قبل أن يخرج ويشارك مبابي بدلا منه.

وقال مدرب سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو إن النجم البرازيلي أصيب على مستوى العضلة المقربة، وأوضح أن الفحوص التي سيخضع لها اللاعب في الساعات المقبلة ستبين مدى خطورة الإصابة.

وتأكد في وقت سابق غياب أنخيل دي ماريا عن باريس سان جيرمان في مواجهة برشلونة.