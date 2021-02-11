تبادل قميصه مع "كهربا" لاعب الأهلي.. مولر يصاب بكورونا

كشفت شبكة "سكاي" الرياضية عن أن الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونخ أصيب بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية للاعب "إيجابية".

وهذا يعني أن الدولي الألماني السابق سيغيب الليلة عن نهائي كأس العالم للأندية -المقام في قطر- ضد تغيريس المكسيكي.

وأوضحت الشبكة -في نسختها الألمانية- أن بيان تأكيد سيصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والفريق البافاري.

يذكر أن مولر تبادل قميصه مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي الأهلي المصري بعد نهاية مواجهة الطرفين في نصف نهائي البطولة، التي انتهت بفوز الفريق الألماني بهدفين من دون رد.

وكانت بعثة النادي الأهلي تلقت إخطارا رسميا من "الفيفا" بحرمان كل من "كهربا" وزميله حسين الشحات من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي اليوم.

وجاء قرار الفيفا بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، وخرقهما القواعد الطبية التي فرضها المنظمون على المشاركين، وصافحا محمد أبو تريكة النجم السابق للأهلي وعددا من الجماهير.