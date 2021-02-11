بالفيديو.. الأهلي المصري يهزم بالميراس البرازيلي ويحرز برونزية مونديال الأندية

قاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري فريقه إلى التتويج برونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخ النادي بعد عام 2006، وذلك بعد تصديه لركلتي ترجيح، منها الركلة الحاسمة، ليمنح بطل أفريقيا الفوز 3-2 على بالميراس البرازيلي في مباراة المركز الثالث اليوم الخميس.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في آخر أيام البطولة المقامة في قطر.

وعلى ملعب المدينة التعليمية -أحد ملاعب كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022- فشل الفريقان في حسم النتيجة خلال الوقت الأصلي للمباراة.

وسجل جونيور أجاي هدفًا للأهلي من متابعة لتصويبة على المرمى لكن حكم الفيديو المساعد (فار) ألغاه بداعي التسلل.

🇪🇬🥉👏 الأهلي المصري ينهي مشاركته في كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ في المركز الثالث بفوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.#كأس_العالم_للأندية #الأهلي_بالميراس #beINClubWC #ClubWC pic.twitter.com/Joeiq2y3lS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2021

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الأهلي بفضل تألق حارس مرماه محمد الشناوي بتصديه لركلتي الترجيح الأولى والأخيرة، كما تألق خلال المباراة أيضا.

جمّع كل أساليب البلنتيات في بلنتي واحد.. وقفة كريستيانو وخطوات بوغبا وقفزة برونو 😂😂 pic.twitter.com/b7S2Z9BHri — Ammar (@Omanstar) February 11, 2021

وتوج الشناوي بجائزة أفضل لاعب في المباراة لدوره البارز في حصول الأهلي على المركز الثالث في البطولة.