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بالفيديو.. الأهلي المصري يهزم بالميراس البرازيلي ويحرز برونزية مونديال الأندية

لاعبو الأهلي يحتفلون بالفوز بعد صد الشناوي الركلة الحاسمة (رويترز)
لاعبو الأهلي يحتفلون بالفوز بعد صد الشناوي الركلة الحاسمة (رويترز)
11/2/2021-|آخر تحديث: 12/2/202112:26 AM (مكة المكرمة)

قاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري فريقه إلى التتويج برونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخ النادي بعد عام 2006، وذلك بعد تصديه لركلتي ترجيح، منها الركلة الحاسمة، ليمنح بطل أفريقيا الفوز 3-2 على بالميراس البرازيلي في مباراة المركز الثالث اليوم الخميس.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في آخر أيام البطولة المقامة في قطر.

وعلى ملعب المدينة التعليمية -أحد ملاعب كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022- فشل الفريقان في حسم النتيجة خلال الوقت الأصلي للمباراة.

وسجل جونيور أجاي هدفًا للأهلي من متابعة لتصويبة على المرمى لكن حكم الفيديو المساعد (فار) ألغاه بداعي التسلل.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الأهلي بفضل تألق حارس مرماه محمد الشناوي بتصديه لركلتي الترجيح الأولى والأخيرة، كما تألق خلال المباراة أيضا.

وتوج الشناوي بجائزة أفضل لاعب في المباراة لدوره البارز في حصول الأهلي على المركز الثالث في البطولة.

 

المصدر : الجزيرة

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