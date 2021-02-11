اقترب نادي إشبيلية من الصعود للمباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2-صفر على ضيفه برشلونة الأربعاء في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وافتتح جيوليس كوندي التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 25، قبل أن يضيف الكرواتي إيفان راكيتيتش -لاعب برشلونة السابق- الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 86.

وأصبح يتعين على برشلونة الفوز بفارق 3 أهداف في مباراة العودة التي ستقام على ملعبه كامب نو في 3 مارس/آذار المقبل، إذا أراد الصعود للنهائي.

في المقابل، ستكون مهمة إشبيلية أسهل وسيكفيه التعادل للوصول إلى المباراة النهائية، وملاقاة الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين ليفانتي وأتلتيك بلباو.