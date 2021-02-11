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إشبيلية يقترب من نهائي كأس الملك على حساب برشلونة

إشبيلية ستكون مهمته أسهل في مباراة الإياب نهاية الشهر الحالي (رويترز)
إشبيلية ستكون مهمته أسهل في مباراة الإياب نهاية الشهر الحالي (رويترز)
10/2/2021-|آخر تحديث: 11/2/202101:27 AM (مكة المكرمة)

اقترب نادي إشبيلية من الصعود للمباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2-صفر على ضيفه برشلونة الأربعاء في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وافتتح جيوليس كوندي التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 25، قبل أن يضيف الكرواتي إيفان راكيتيتش -لاعب برشلونة السابق- الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 86.

وأصبح يتعين على برشلونة الفوز بفارق 3 أهداف في مباراة العودة التي ستقام على ملعبه كامب نو في 3 مارس/آذار المقبل، إذا أراد الصعود للنهائي.

في المقابل، ستكون مهمة إشبيلية أسهل وسيكفيه التعادل للوصول إلى المباراة النهائية، وملاقاة الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين ليفانتي وأتلتيك بلباو.

المصدر : وكالات

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