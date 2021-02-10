قبل 30 عاما من اليوم، بصم النجم زين الدين زيدان على أول أهدافه في مسيرته الاحترافية، هدف كان بداية وعنوانا لمسيرة لاعب استثنائي توج بكل الألقاب على مستوى الأندية ومع منتخب فرنسا.

ففي 10 فبراير/شباط 1991، خطف اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عاما والقادم من أحد أحياء مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا، الأنظار بهدف مميز أظهر قدراته الفنية. وجاء الهدف تتويجا لمسيرة احترافية قبل ذلك التاريخ بنحو 21 شهرا.

الهدف سجل في المباراة التي جمعت نادي كان الذي شهد بدايات زيدان، بفريق نانت، وانتهت بفوز كان 2-1.

زيدان المتوج بكأس العالم مع فرنسا تحدث في وقت سابق عن هذا الهدف، وقال "كنت صغيرا وأملك شعرا كثيفا (يضحك)، تسجيل أول هدف بعمر 18 عاما شيء مميز تتذكره طوال حياتك".

قبل ذلك الهدف بأسابيع، تلقى زيدان وعدا من رئيس نادي كان حينها آلان بيدريتي بالحصول على سيارة عند تسجيل أول أهدافه، وأوفى الرئيس بوعده ومنح اللاعب الشاب سيارة من طراز "رينو كليو" حمراء اللون.

ونقل موقع "يورو سبورت" (Eurosport) في نسخته الفرنسية عن غي لاكومب الذي أشرف على تكوين زيدان قوله "الشبان مثله لا نكونهم بل نكتفي فقط بمرافقتهم، كان يملك قدرات تقنية ورؤية وذكاء في اللعب، حين كنا نطلب منه شيئا في التدريبات ينفذه في الثانية التي تلي ذلك وباستخدام كلتا قدميه، وكنا نتساءل أحيانا هل يلعب أساسا بالقدم اليمنى أم اليسرى".

كانت تلك البداية، وطبعا بقية الحكاية معروفة للجميع عن لاعب سجل 121 هدفا في 631 مباراة مع الأندية ومنتخب فرنسا.