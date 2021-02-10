غوارديولا يكشف عن سر الانتفاضة الأخيرة لمانشستر سيتي

قال الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أمس الثلاثاء، إن فريقه لن تأخذه الحماسة بعد مستواه في المباريات الأخيرة مع استعداده لمواجهة سوانزي سيتي الليلة في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وانتصر السيتي في 14 مباراة متتالية بجميع المسابقات ليقفز إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، وتتبقى له مباراة، كما بلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية حيث يواجه توتنهام في أبريل/نيسان المقبل.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين عند سؤاله عن سبب نجاح فريقه في الآونة الأخيرة "أفكر فقط في المباراة المقبلة وأحاول الاستعداد لها جيدا، لا يوجد أسرار.. ما حدث في الماضي ننساه ونفكر في المستقبل.. نتحلّى بالهدوء عندما نخسر والأمر نفسه الآن. السبب هو تفكيرنا دائما في المباراة التالية، والآن هذه المباراة ضد سوانزي".

واحتاج سيتي إلى 3 أهداف في الشوط الثاني ليعوض تأخّره بهدفين عندما تقابل الفريقان آخر مرة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2019، ويأمل غوارديولا أن يكون المسار أسهل للتأهل هذه المرة.

وغاب سيرجيو أغويرو -هداف الفريق التاريخي- عن المباريات التسع السابقة بعد ما اضطر في البداية إلى عزل نفسه عقب مخالطته مصابا بفيروس كورونا المستجد قبل أن يصاب هو نفسه بالفيروس.

وقال غوارديولا إن حالة المهاجم الأرجنتيني تتحسن لكنه غير مستعد بعد للعودة إلى التشكيلة.