غاب العرب والأفارقة عن القائمة.. أفضل 10 لاعبين في العقد الأخير

برر رونالد كومان مدرب برشلونة إراحة لاعبين -بينهم ليونيل ميسي- خلال الانتصار 3-2 على ريال بيتيس بالدوري الإسباني أمس الأحد بقوله إنه يرغب بالحفاظ على انتعاش فريقه قبل مواجهة إشبيلية بكأس الملك.
صراع جديد بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على لقب "أفضل لاعب في العقد الأخير"، حسب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS).
وشارك في التصويت أعضاء الاتحاد الذين يمثلون 150 دولة حول العالم لاختيار لاعب العقد (2011-2020) في كل قارة والعالم.
ولم تأت النتائج مفاجئة؛ إذ تنافس ميسي ورونالدو على الجائزة حتى الأمتار الأخيرة من عملية التصويت، التي صبت في النهاية لمصلحة النجم الأرجنتيني.