غاب العرب والأفارقة عن القائمة.. أفضل 10 لاعبين في العقد الأخير

رغم أن الطفل الأفغاني، مرتضى أحمدي نال، شهرة واسعة في يناير/كانون الثاني 2016، بعد تفاعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولقائه في الدوحة؛ إلا أن ذلك كان نقمة عليه حيث تحولت حياته إلى جحيم بعدها مباشرة.