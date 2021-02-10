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غاب العرب والأفارقة عن القائمة.. أفضل 10 لاعبين في العقد الأخير

ميسي "لاعب العقد" حسب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (رويترز)
ميسي "لاعب العقد" حسب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (رويترز)
10/2/2021

صراع جديد بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على لقب "أفضل لاعب في العقد الأخير"، حسب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS).

وشارك في التصويت أعضاء الاتحاد الذين يمثلون 150 دولة حول العالم لاختيار لاعب العقد (2011-2020) في كل قارة والعالم.

ولم تأت النتائج مفاجئة؛ إذ تنافس ميسي ورونالدو على الجائزة حتى الأمتار الأخيرة من عملية التصويت، التي صبت في النهاية لمصلحة النجم الأرجنتيني.

وفي ما يأتي أفضل 10 لاعبين في العقد الأخير:

  • الأرجنتيني ليونيل ميسي
  • البرتغالي كريستيانو رونالدو
  • الإسباني أندريس إنييستا
  • البرازيلي نيمار
  • الإسباني سيرجيو راموس
  • الحارس الألماني مانويل نوير
  • البولندي روبرت ليفاندوفسكي
  • الحارس الإيطالي جيانوليجي بوفون
  • السويدي زلاتان إبراهيموفيتش
  • الكرواتي لوكا مودريتش.
المصدر : مواقع إلكترونية

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