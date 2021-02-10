صنعت فوز الملكي على خيتافي.. زيدان يتحدث عن طريقة لعب جديدة

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بلاعبيه، بسبب التأقلم مع طريقة اللعب الجديدة دون المران عليها تقريبا، وذلك بعد الفوز بهدفين دون رد على خيتافي أمس الثلاثاء، والتقدم إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومع غياب 9 لاعبين أساسيين -سواء بسبب الإصابة أو الإيقاف- اعتمد زيدان على طريقة 3-4-3، وهي الطريقة التي لم يسبق له أن لعب بها ولم يتدرب الفريق تقريبا عليها أيضا.

وقال "زيزو" للصحفيين -بعد الفوز بهدفي الفرنسيين كريم بنزيمة وفيرلان ميندي- إنه "لم نستعد كثيرا للمباراة، لكن قبل فترة قصيرة من اللقاء تحدثنا عنها وكيف ننظم صفوفنا، استوعب اللاعبون الأمر بشكل رائع جدا".

وأضاف "بالنظر إلى اللعب بطريقة لم نعتد عليها فإننا قدمنا عرضا قويا، وأدينا عملا رائعا".

وافتقد ريال 4 مدافعين، ولم يكن يملك أي ظهير أيمن جاهز، لذا كثف زيدان اللعب على الجانب الأيسر بوجود مارسيلو وميندي، وتعاون اللاعبان معا في تسجيل الهدف الثاني بعد دقائق من هدف بنزيمة الأول.

وأضاف زيدان "لعبنا بشكل نموذجي دون الاستعداد، وتأقلمنا بشكل رائع مع طريقة اللعب، وهذا يوضح الكثير عن تشكيلتنا".

وتابع "لا أعرف إن كنا سنستخدمها مجددا، لأنه يجب أن نتأقلم مع أي موقف نجد أنفسنا فيه، لكننا أدينا بشكل رائع، وأنا سعيد باللاعبين لأن ما فعلوه ليس سهلا".

وبهذا الانتصار، أصبح ريال يتأخر بـ5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراتين مؤجلتين، وأكد زيدان أن فريقه لم يستسلم في رحلة الدفاع عن لقب الدوري.

وقال زيدان "لا أعتقد أن جماهيرنا تفكر في أننا خسرنا لقب الدوري، بل ستفكر باستمرار في أنه بوسعنا أن ننجح، لذا سنواصل التركيز على أنفسنا ونقاتل من أجل ذلك، لأنه يتبقى الكثير من المباريات".