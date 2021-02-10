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شاهد.. ريال مدريد يقترب من صدارة الدوري الإسباني بثنائية في مرمى خيتافي

ريال مدريد حقق الفوز رغم الغيابات الكثيرة في صفوفه (رويترز)
ريال مدريد حقق الفوز رغم الغيابات الكثيرة في صفوفه (رويترز)
9/2/2021-|آخر تحديث: 10/2/202102:48 AM (مكة المكرمة)

قلص فريق ريال مدريد مؤقتا فارق النقاط الذي يفصله عن أتلتيكو مدريد المتصدر بفضل فوزه على ضيفه خيتافي 2-صفر الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو، انتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 60 لافتتاح التسجيل بواسطة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، وبعدها بـ6 دقائق فقط أضاف الفرنسي الآخر فيرلاند ميندي الهدف الثاني.

وسجل النادي الملكي فوزه 14 هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و4 هزائم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة من 22 مباراة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف أتلتيكو الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 51 نقطة من 20 مباراة.

ويحل برشلونة في المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 21 مباراة، متقدما بفارق نقطة عن إشبيلية الذي خاض 21 مباراة.

وخاض ريال مدريد المباراة في غياب عدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابة، واضطر المدرب زين الدين زيدان للاستعانة بعدد من لاعبي الفريق الرديف من أجل استكمال قائمة المباراة.

المصدر : وكالات

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