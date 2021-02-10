قلص فريق ريال مدريد مؤقتا فارق النقاط الذي يفصله عن أتلتيكو مدريد المتصدر بفضل فوزه على ضيفه خيتافي 2-صفر الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو، انتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 60 لافتتاح التسجيل بواسطة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، وبعدها بـ6 دقائق فقط أضاف الفرنسي الآخر فيرلاند ميندي الهدف الثاني.

وسجل النادي الملكي فوزه 14 هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و4 هزائم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة من 22 مباراة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف أتلتيكو الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 51 نقطة من 20 مباراة.

ويحل برشلونة في المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 21 مباراة، متقدما بفارق نقطة عن إشبيلية الذي خاض 21 مباراة.

ملخص ثنائية "ريال مدريد" في مرمى "خيتافي" (مباراة مؤجلة عن الجولة الأولى) 📺#RealMadridGetafe 2-0 pic.twitter.com/M0LHv9Jr24 — LaLiga (@LaLigaArab) February 9, 2021

وخاض ريال مدريد المباراة في غياب عدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابة، واضطر المدرب زين الدين زيدان للاستعانة بعدد من لاعبي الفريق الرديف من أجل استكمال قائمة المباراة.