حكم في البريميرليغ.. طرد لاعبيْن فهدد بالقتل

تلقى الحكم الإنجليزي مايك دين وعائلته تهديدات بالقتل بعدما اتخذ قرارات مثيرة للجدل بطرد لاعبيْن في مباراتين، مما دفع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير للتعاطف معه.

وتعرض دين للانتقاد عقب طرد يان بدناريك مدافع ساوثامبتون خلال خسارة الفريق 9-صفر أمام مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد" الثلاثاء الماضي، وتوماس سوتشيك لاعب وسط وست هام يونايتد خلال التعادل السلبي خارج الديار مع فولهام يوم السبت الماضي.

ولن يدير مباريات في الدوري الممتاز الأسبوع المقبل.

كما تعرض عدد من اللاعبين -بينهم ثنائي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وأكسل توانزيبي ولاعب تشلسي ريس جيمس- لإساءات عبر الإنترنت في الأسابيع الأخيرة.

وقال مورينيو إنه تواصل مع المدافع رايان سيسينيون -المعار لهوفنهايم الألماني- بعد استهدافه من مواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال مورينيو للصحفيين -قبل مواجهة إيفرتون خارج الديار في

الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي الليلة- "نتحدث مع اللاعبين إذا تصاعد الموقف، بالطبع أشعر بالأسف الشديد من أجل مايك دين وتوانزيبي وكل شخص مثلهما في العالم، هذا الأسبوع كانا هما، وكان هناك آخرون في الأسبوع الذي سبقه، وإذا استمرت هذه الأوضاع فسنجد آخرين الأسبوع المقبل".