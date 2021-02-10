يواجه جيرار بيكيه مدافع برشلونة تحقيقا أمام الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب تعليقات أدلى بها خلال مقابلة أجراها في الآونة الأخيرة، وقال فيها إن الحكام يفضلون ريال مدريد لأن أغلبهم من مشجعيه.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد الإسباني إن برشلونة تم إبلاغه بالتحقيق مع بيكيه لتحديد إذا كان المدافع انتهك لوائح الاتحاد بتشكيكه في نزاهة وحياد الحكام.

وفي حديثه إلى ماريو ألفونسو، المعروف باسم "دي. جيه ماريو"، في مقابلة على قناته على يوتيوب في وقت سابق من الشهر الحالي؛ قال بيكيه إن فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي جاء بمساعدة قرارات الحكام، ووصف القرارات بأنها "الأكثر غرابة" في حياته.

كما أشار المدافع -الذي يميل دائما إلى السخرية من ريال مدريد- إلى تعليقات أدلى بها الحكم السابق إدواردو إيتورالدي غونزاليس الذي قال العام الماضي إن 90% من الحكام من مشجعي ريال مدريد، ويشجع الباقون برشلونة.

وقال بيكيه "كيف لن يفضلوا ريال مدريد حتى لو فعلوا ذلك من دون قصد؟ كيف لن ينحازوا إلى طرف على حساب الآخر؟ أحترم احترافية الحكام وأعرف أنهم يؤدون أفضل ما عندهم، لكن عندما تكون هناك لحظة شك كيف سيتصرفون؟"

ووفقا لصحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية، فإن بيكيه -الذي يتعافى من إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- معرض لعقوبة قد تصل للإيقاف لمدة 12 مباراة وغرامة قد تصل قيمتها إلى 3 آلاف يورو، بسبب تصريحاته.