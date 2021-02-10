إكرامي أحمد.. تجربة مشجع أهلاوي كفيف في مونديال الأندية

لم تمنع الإعاقة البصرية إكرامي أحمد، مشجع الأهلي المصري، من دعم ومؤازرة فريقه وسط آلاف من مشجعي بطل أفريقيا في ملعب "المدينة التعليمية" أثناء منافسات مونديال الأندية التي تستضيفها قطر للمرة الثانية على التوالي.

ويقيم إكرامي أحمد -الذي يصف نفسه بالأهلاوي منذ الطفولة- في الدوحة، وهو متزوج وأب لطفلين، ويعمل مشرفًا على البرامج في مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين.

ولم تقف الإعاقة البصرية حاجزًا أمام شغف إكرامي (31 عاما) بكرة القدم، الذي رافقه طوال حياته وجعل منه عاشقًا لهذه لرياضة على مرّ السنين، مستعينًا بصديق أو أحد أفراد العائلة لنقل مجريات المباريات للاستمتاع بالرياضة الأكثر شعبية في العالم، ومن ثم تولّت زوجته إيمان مهمة وصف ما يجري على المستطيل الأخضر، فهي المرافق الشخصي والمعلّق الرياضي الخاص به، التي تنقل له صورة حيّة مفصلة لأحداث المباراة.

ويقول إكرامي -وهو يشقّ طريقه بمساعدة زوجته إلى ملعب "المدينة التعليمية" لحضور مباراة الأهلي أمام الدحيل في البطولة- إن كثيرًا من الأشخاص يستغربون؛ كيف لشخص كفيف أن يهتم بكرة القدم دون أن يرى الملعب واللاعبين؟!

ويرد إكرامي "نعم يمكن لشخص كفيف الاستمتاع بحضور المباراة مثل شخص مبصر على حد سواء. ما لا يعرفه البعض أن للكفيف عالمه الخاص، ولديه مهارة فريدة في تسخير الحواس الأخرى لرسم صورة نابضة بالحياة في مخيلته، مما يجعله قادرًا على قضاء وقت ممتع مملوء بالحماسة والتفاعل مع اللعبة، ولهذا السبب نجد كثيرا من المشجعين من ذوي الإعاقة البصرية متحمسين لرياضة كرة القدم".

لم يسبق لإكرامي -الذي ولد كفيفًا- حضور مباراة للنادي الأهلي في الملعب قبل مونديال الأندية، وكان يكتفي بمتابعة مباريات الفريق عبر شاشة التلفزيون.

وكما هو حال ملايين المشجعين المكفوفين حول العالم؛ يعتمد إكرامي على شخص آخر لوصف أحداث المباراة، بدءًا من تشكيلة الفريقين والتكتيكات المتبعة لكل منهما، وانتهاء بوصف الملعب والمدرجات وحتى اللافتات في أرجاء الملعب.

وفي أثناء المباراة التي جمعت الأهلي والدحيل رافقت إكرامي زوجته إيمان، واحتفلا معًا بفوز الأهلي بهدف واحد دون رد. وفي ظل أجواء احتفالية على المدرجات أمضى الزوجان وقتًا ماتعًا وسط الجمهور الذي أبدى درجة كبيرة من الوعي بالتزامه تعليمات التباعد الجسدي وغيرها من تدابير السلامة.

وعن الدور الفاعل لزوجته يضيف إكرامي "مع أن إيمان ليست مشجعة متحمسة لرياضة كرة القدم، لكن طبيعة حياتنا اليومية وخصوصية العلاقة التي تجمعني بها كزوج كفيف، جعلتها تدرك جيدًا كيف تصف لي أحداث المباراة بدقة تامة وبأسلوب تفاعلي، لتنقل لي صورة واضحة لمجريات المباراة وما يرافقها من أجواء حماسية، فهي تساعدني ببراعة على تصور مشهد متكامل للأحداث في مخيلتي".

ومع بقاء أقل من عامين على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط؛ تواصل اللجنة العليا للمشاريع والإرث جهودها الرامية إلى تهيئة مرافق البطولة لتلبي جميع احتياجات ذوي الإعاقة، وتوفر لهم تجربة استثنائية تضمن سهولة الوصول والحركة في جميع مرافق وملاعب المونديال. وفي هذا الإطار، أطلقت اللجنة العليا منذ سنوات منتدى التمكين الذي يضم أفرادًا من ذوي الإعاقة وعددًا من الخبراء، لتقييم خططها وطرح آرائهم بشأن تحسين التجربة المقدمة لذوي الإعاقة في مرافق المونديال.