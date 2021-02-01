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7 آلاف يورو مقابل كل دقيقة لعب.. بيل ترك ريال مدريد ليثبت نفسه فخيب الآمال في توتنهام

بيل يقدم موسما مخيبا للآمال مع مورينيو (رويترز)
بيل يقدم موسما مخيبا للآمال مع مورينيو (رويترز)
1/2/2021

سئل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام عن مستوى الويلزي غاريث بيل، فقال "إن جاوبت بعدما خسر الفريق سأظلمه". ولكن ما لم يقله المدرب البرتغالي صراحة تضج به وسائل الإعلام البريطانية: "بيل خيب الآمال في لندن".

وتابع مورينيو -بعد خسارته أمام بيرنلي أمس بهدف نظيف- "عندما نخسر مباراة يخسرها الفريق وليس بسبب لاعب واحد أو أدائه السيئ، أعتقد أنه من غير المنصف أن أجاوب على سؤال عن لاعب، خاصة في هذه الظروف".

وكان مورينيو يأمل أن يستطيع بيل سد غياب هاري كين المصاب، ولكن ما حصل مع النجم الويلزي في ريال مدريد كرره مع الفريق اللندني، ولم يكن على قدر الثقة.

والملفت أن بيل -المعار من الملكي- يتقاضى هذا الموسم من توتنهام 5 ملايين ونصف المليون يورو، وبعد عملية حسابية بسيطة يكون بيل لعب 15 مباراة، ويكلف الفريق نحو 7 آلاف يورو في كل دقيقة لعب، وسجل حتى الآن 4 أهداف، أي كلفة كل هدف نحو مليون و360 ألف يورو، وكلفة كل مباراة لعبها نحو 552 ألف يورو.

وكل ذلك يأتي والفريق يتراجع بشكل غير مبرر على صعيدي الأداء والنتائج، بعد بداية قوية رشحته لينافس على لقب البريميرليغ؛ إذ خسر توتنهام آخر مباراتين، وتراجع إلى المركز السادس في ترتيب الدوري بـ33 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة أيضا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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