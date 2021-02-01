وعد العالم ببطولة مذهلة.. إنفانتينو: مونديال قطر 2022 سيقام في ملاعب ممتلئة بالجماهير

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين إن مباريات كأس العالم 2022 في قطر ستقام بملاعب ممتلئة بالجماهير العام المقبل.

وأضاف في اجتماع افتراضي في جنيف "أثق تماما بأن البطولة (قطر 2022) ستكون مذهلة، وسيكون لها السحر نفسه (لبطولات كأس العالم السابقة)، وستعمل على توحيد عشاق كرة القدم في العالم".

وستقام البطولة في قطر بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022 بمشاركة 32 منتخبا.

وواصل "كوفيد سيُهزم وخلال عامين اذا لم نتخلص منه سنواجه مشكلة أكبر من كأس العالم".

وبدأت مباريات تصفيات كأس العالم بالفعل في آسيا وأمريكا الجنوبية وستنطلق في أوروبا في مارس/آذار.

وعن الحكمة من إقامة مباريات دولية وسط الوضع الحالي شدد إنفانتينو على أنها تقام وسط "بروتوكلات صحية واضحة لا تخاطر بصحة أي شخص.

وأوضح إنفانتينو أن لاعبي كأس العالم ليسوا من الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاحات كورونا.

وبدأت بعض الدول في تطعيم الرياضيين ضمن خطط للاستعداد لأولمبياد طوكيو، المقرر أن ينطلق في 23 يوليو تموز، وسط انتقادات.

وقال إنفانتينو "الأولوية في الحصول على اللقاح للأشخاص الذين يواجهون مخاطر والعاملين بالصحة وهذا واضح جدا في ذهني ولا اعتبر أن لاعبي كرة القدم من المجموعات التي تحظى بالأولوية في هذه القضية".

وأضاف "بالطبع سيكون من الموصى به الحصول على اللقاحات ضمن إجراءات السلامة خلال أشهر قادمة عندما يتعلق الأمر بمسابقات دولية والسفر وسيكون الأولمبياد في الصيف فقط."

وخلص إلى أن "هذا سيتم بالتأكيد مع احترام الأولوية في التوزيع، فهناك أشخاص يواجهون الخطر ويجب أن تكون لهم الأولوية بالطبع وليسوا من لاعبي كرة القدم أو المسؤولين."