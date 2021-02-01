البث الحي
كرة قدم

وعد العالم ببطولة مذهلة.. إنفانتينو: مونديال قطر 2022 سيقام في ملاعب ممتلئة بالجماهير

إنفانتينو: لاعبو كأس العالم ليسوا من الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاحات كورونا (رويترز)
إنفانتينو: لاعبو كأس العالم ليسوا من الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاحات كورونا (رويترز)
1/2/2021-|آخر تحديث: 1/2/202110:02 PM (مكة المكرمة)

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين إن مباريات كأس العالم 2022 في قطر ستقام بملاعب ممتلئة بالجماهير العام المقبل.

وأضاف في اجتماع افتراضي في جنيف "أثق تماما بأن البطولة (قطر 2022) ستكون مذهلة، وسيكون لها السحر نفسه (لبطولات كأس العالم السابقة)، وستعمل على توحيد عشاق كرة القدم في العالم".

وستقام البطولة في قطر بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022 بمشاركة 32 منتخبا.

وواصل "كوفيد سيُهزم وخلال عامين اذا لم نتخلص منه سنواجه مشكلة أكبر من كأس العالم".

وبدأت مباريات تصفيات كأس العالم بالفعل في آسيا وأمريكا الجنوبية وستنطلق في أوروبا في مارس/آذار.

وعن الحكمة من إقامة مباريات دولية وسط الوضع الحالي شدد إنفانتينو على أنها تقام وسط "بروتوكلات صحية واضحة لا تخاطر بصحة أي شخص.
وأوضح إنفانتينو أن لاعبي كأس العالم ليسوا من الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاحات كورونا.

وبدأت بعض الدول في تطعيم الرياضيين ضمن خطط للاستعداد لأولمبياد طوكيو، المقرر أن ينطلق في 23 يوليو تموز، وسط انتقادات.

وقال إنفانتينو "الأولوية في الحصول على اللقاح للأشخاص الذين يواجهون مخاطر والعاملين بالصحة وهذا واضح جدا في ذهني ولا اعتبر أن لاعبي كرة القدم من المجموعات التي تحظى بالأولوية في هذه القضية".

وأضاف "بالطبع سيكون من الموصى به الحصول على اللقاحات ضمن إجراءات السلامة خلال أشهر قادمة عندما يتعلق الأمر بمسابقات دولية والسفر وسيكون الأولمبياد في الصيف فقط."

وخلص إلى أن "هذا سيتم بالتأكيد مع احترام الأولوية في التوزيع، فهناك أشخاص يواجهون الخطر ويجب أن تكون لهم الأولوية بالطبع وليسوا من لاعبي كرة القدم أو المسؤولين."

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

وجه رسالة للمنتخب المصري.. أبو تريكة: مونديال قطر فرصة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن العرب والمسلمين

فتح نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة قلبه وأبدى رأيه في استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وأهمية البطولة للعالم العربي والشرق الأوسط، كما وجه رسالة للمنتخب المصري.

المزيد من كرة قدم

من الأهرامات إلى جسور إسطنبول المعلقة.. غلطة سراي يقدم مهاجمه المصري مصطفى محمد

مصطفى محمد بقميص غلطة سراي (مواقع التواصل)

ليفربول يعزز دفاعه بصفقتين.. هل يصلح ديفيز وكاباك ما أفسدته إصابة ماتيب وفان دايك؟

كلوب يوجه غوميز وفان دايك خلال مباراة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال (رويترز)

تخطت مليار يورو.. الصحافة الإسبانية تكشف عن ديون برشلونة لميسي وزملائه

راتب ميسي الضخم أثار ضجة في إسبانيا (رويترز)

رئيس أولمبياد طوكيو: سنستضيف الألعاب بغض النظر عن وضع جائحة كورونا

أولمبياد طوكيو أُجّل من العام الماضي بسبب انتشار وباء كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

"أجازه" فقيه حنبلي قبل قرنين ورفضته جامعة باريس ومنعته كنائس الغرب.. كيف أهدى العثمانيون التطعيم إلى العالم؟

احذر منه.. نص خبيث تتلقاه على هاتفك يسرق معلوماتك ويضر بمن تراسله عبر واتساب

القصد من عملية الاحتيال هذه قصف مستخدمي أندرويد بالإعلانات التي تدر عائدات على المجرمين، أو خداع الأشخاص للتسجيل في خدمة اشتراك (الأناضول)

بعد تمديد مهامها في البحر الأحمر.. تعرف على القوات التركية الخشنة والناعمة

الفرقاطة التركية "تي سي جي جوكوفا" في بحر البوسفور بعد مشاركتها بتدريبات داخلية (رويترز)

كيف تفوز بحب الناس في اللقاء الأول؟ 33 قاعدة مهذبة لن تخذلك أبدا

احتفظ بالابتسامة والهدوء وتجنب الموضوعات المثيرة للجدل باللقاءات الأولى (بيكسلز)