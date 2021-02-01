نيمار: الأحوال تغيرت وأنا سعيد مع باريس سان جيرمان

قال النجم البرازيلي نيمار إنه يرغب في البقاء مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أنه يتمنى استمرار زميله كيليان مبابي في صفوف فريق العاصمة الفرنسية أيضا.

وكان نيمار (28 عاما) انضم إلى النادي الباريسي قادما من برشلونة الإسباني في 2017 مقابل مبلغ قياسي عالمي بلغ 222 مليون يورو، لكن الكثير من التقارير الإعلامية الإسبانية تحدثت عن عودته للنادي الكتالوني بعد ذلك.

وينتهي عقد مبابي الحالي مع بطل فرنسا بعد 18 شهرا، في وقت قلل فيه المدرب الجديد للنادي ماوريسيو بوتشيتينو من مصداقية تقارير تحدثت عن رحيل المهاجم الفرنسي الدولي إلى ريال مدريد.

وقال نيمار الذي ينتهي عقده مع سان جيرمان في يونيو/حزيران 2022 في تصريحات تلفزيونية "أنا سعيد للغاية اليوم. الأحوال تغيرت كثيرا ولا يمكنني ذكر السبب على وجه الدقة.. هل أنا من تغير أم أمور أخرى؟".

وأضاف لاعب منتخب البرازيل "اندمجت (في صفوف الفريق) وأشعر بهدوء أكبر، وسعيد للغاية هنا. أريد البقاء في سان جيرمان وأتمنى أن يبقى كيليان مبابي أيضا. بالطبع هذه رغبة جميع مشجعي سان جيرمان. أنا وكيليان مثل الأشقاء.. ونحب فعلا اللعب جنيا إلى جنب".

وتابع "نريد أن يصبح سان جيرمان فريقا عظيما ونود الاستمرار فيما نقوم به يوميا في باريس.. اللعب في سعادة، وهذا هو أهم شيء".

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث بين فرق الدوري الفرنسي، متخلفا بفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر.