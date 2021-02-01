البث الحي
كرة قدم

نيمار: الأحوال تغيرت وأنا سعيد مع باريس سان جيرمان

العقد الحالي لنيمار مع سان جيرمان مستمر إلى يونيو/حزيران 2022 (رويترز)
العقد الحالي لنيمار مع سان جيرمان مستمر إلى يونيو/حزيران 2022 (رويترز)
1/2/2021

قال النجم البرازيلي نيمار إنه يرغب في البقاء مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أنه يتمنى استمرار زميله كيليان مبابي في صفوف فريق العاصمة الفرنسية أيضا.

وكان نيمار (28 عاما) انضم إلى النادي الباريسي قادما من برشلونة الإسباني في 2017 مقابل مبلغ قياسي عالمي بلغ 222 مليون يورو، لكن الكثير من التقارير الإعلامية الإسبانية تحدثت عن عودته للنادي الكتالوني بعد ذلك.

وينتهي عقد مبابي الحالي مع بطل فرنسا بعد 18 شهرا، في وقت قلل فيه المدرب الجديد للنادي ماوريسيو بوتشيتينو من مصداقية تقارير تحدثت عن رحيل المهاجم الفرنسي الدولي إلى ريال مدريد.

وقال نيمار الذي ينتهي عقده مع سان جيرمان في يونيو/حزيران 2022 في تصريحات تلفزيونية "أنا سعيد للغاية اليوم. الأحوال تغيرت كثيرا ولا يمكنني ذكر السبب على وجه الدقة.. هل أنا من تغير أم أمور أخرى؟".

وأضاف لاعب منتخب البرازيل "اندمجت (في صفوف الفريق) وأشعر بهدوء أكبر، وسعيد للغاية هنا. أريد البقاء في سان جيرمان وأتمنى أن يبقى كيليان مبابي أيضا. بالطبع هذه رغبة جميع مشجعي سان جيرمان. أنا وكيليان مثل الأشقاء.. ونحب فعلا اللعب جنيا إلى جنب".

وتابع "نريد أن يصبح سان جيرمان فريقا عظيما ونود الاستمرار فيما نقوم به يوميا في باريس.. اللعب في سعادة، وهذا هو أهم شيء".

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث بين فرق الدوري الفرنسي، متخلفا بفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

حلقة جديدة من تسريبات عقد ميسي.. كومان يتهم أصحاب النوايا السيئة وتيباس يحمّل كورونا المسؤولية

ميسي لم يتحدث علنا عن تسريب عقده مع برشلونة (رويترز)

بالفيديو.. صلاح يشتكي من الفار ويرد على المنتقدين

صلاح رفع رصيده إلى 15 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم (غيتي)

برشلونة يثأر من بلباو وينتزع المركز الثاني من ريال مدريد

ميسي وصل إلى الهدف رقم 650 بقميص برشلونة (رويترز)

صلاح يتأنق ويتألق.. "الملك المصري" يقود ليفربول للفوز على ويستهام

بالثنائية التي سجلها صلاح عزز موقعه في صدارة الهدافين بـ 15 هدفا (غيتي)
الأكثر قراءة

قصة فيروس نيباه تتفاعل.. الصين تؤكد: ليس موجودا عندنا.. والغارديان تعدّل في تقريرها

انقلاب عسكري في ميانمار.. الجيش يعتقل قيادات الحزب الحاكم ويعلن الطوارئ لمدة عام

الجيش قال إن قائده مين أونغ هلينغ سيتولى السلطة في ميانمار لمدة عام (رويترز)

ميانمار.. سوتشي تدعو لمقاومة عودة حكم العسكر والجيش يتعهد بنقل السلطة

قادة الانقلاب في ميانمار اعتقلوا سوتشي ورئيس البلاد قبل إعلان الاستيلاء على السلطة (رويترز)

ماذا يقول العلم عن أفضل وقت لممارسة الرياضة؟

من فوائد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح زيادة التمثيل الغذائي (بيكسلز)