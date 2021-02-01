البث الحي
كرة قدم

ميسي "لا يقدر بثمن".. صحيفة أرجنتينية تدافع عنه والإعلام الإسباني يمتدحه

ميسي سجل 650 هدفا وصنع 260 آخر في 755 مباراة بقميص البرسا (رويترز)
ميسي سجل 650 هدفا وصنع 260 آخر في 755 مباراة بقميص البرسا (رويترز)
1/2/2021-|آخر تحديث: 1/2/202109:17 PM (مكة المكرمة)

أعطت حالة الجدل التي أثارها الكشف عن التفاصيل المالية لعقد ليونيل ميسي قائد برشلونة حافزا إضافيا ودافعا للنجم الأرجنتيني لإثبات جدارته واستعراض قيمته.

وتألق ميسي بشكل كبير خلال مباراة الفريق التي انتهت بالفوز على أتلتيك بلباو 2-1 أمس الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم، وهو ما يأمل المدير الفني رونالد كومان في استمراره خلال مواجهة غرناطة الأربعاء في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكانت صحيفة "إل موندو" (El Mundo) الإسبانية نشرت تفاصيل عقد ميسي، وقالت إن اللاعب كلّف النادي الكتالوني أكثر من 555 مليون يورو.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها الصحيفة الإسبانية أن آخر عقد وقعه ميسي مع برشلونة في نوفمبر/تشرين الأول 2017 منح اللاعب 138 مليون يورو سنويا قبل خصم الضرائب.

وأول الردود على الصحيفة الإسبانية جاء من صحيفة "أولي" (Ole) الأرجنتينية التي نشرت على صدر صفحتها الأولى وبالطريقة نفسها التي نشرت بها "إل موندو" تفاصيل عقد ميسي، أرقام "البولغا" بقميص البرسا: 650 هدفا و260 تمريرة حاسمة في 755 مباراة.

بدورها، قالت صحيفة "ماركا" (Marca) في عنوانها الرئيسي إن "مباراة أخرى يثبت فيها ميسي قيمته"، وذلك بعد أن أحرز ميسي هدفا في مباراة أمس ليكون الهدف رقم 650 في مسيرته مع الفريق الكتالوني.

وقال أنطوان غريزمان لاعب برشلونة لدى سؤاله عن السعر الذي يمكن أن يقيم ميسي به، إنه "أفضل لاعب في العالم ونحن نرغب في استمراره هنا لأطول فترة ممكنة".

وكتبت صحيفة "سبورت" (Sport) "ميسي الذي لا يقدر بثمن" بعد أن سجل النجم الأرجنتيني هدفه الـ12 في الليغا.

وقال كومان -عقب الفوز على بلباو- "علينا أن نكون متحدين.. ونضع ما نشر جانبا، رغم أننا ندرك صعوبة ذلك.. ميسي لاعب رائع.. فمن دون ليونيل لا يمكننا أن نتطلع إلى الكثير".

ويتأخر برشلونة في المركز الثاني بالدوري الإسباني بفارق 10 نقاط خلف أتلتيكو مدريد، رغم فوز الفريق الكتالوني بجميع مبارياته في الدوري  خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

ولا تزال بطولة الكأس تمثل أفضل فرصة أمام برشلونة للتتويج خلال هذا الموسم، وينتظر أن يقود ميسي آمال الفريق في التأهل للدور قبل النهائي.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

حول هذه القصة

حلقة جديدة من تسريبات عقد ميسي.. كومان يتهم أصحاب النوايا السيئة وتيباس يحمّل كورونا المسؤولية

واصلت صحيفة “إلموندو” (El Mundo) الإسبانية نشر تفاصيل جديدة من بنود العقد الذي يربط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ببرشلونة، واستمرت ردود الفعل في ظل صمت المعنيّ الأول الذي اختار الرد بطريقته الخاصة.

المزيد من كرة قدم

من الأهرامات إلى جسور إسطنبول المعلقة.. غلطة سراي يقدم مهاجمه المصري مصطفى محمد

مصطفى محمد بقميص غلطة سراي (مواقع التواصل)

ليفربول يعزز دفاعه بصفقتين.. هل يصلح ديفيز وكاباك ما أفسدته إصابة ماتيب وفان دايك؟

كلوب يوجه غوميز وفان دايك خلال مباراة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال (رويترز)

تخطت مليار يورو.. الصحافة الإسبانية تكشف عن ديون برشلونة لميسي وزملائه

راتب ميسي الضخم أثار ضجة في إسبانيا (رويترز)

رئيس أولمبياد طوكيو: سنستضيف الألعاب بغض النظر عن وضع جائحة كورونا

أولمبياد طوكيو أُجّل من العام الماضي بسبب انتشار وباء كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

"أجازه" فقيه حنبلي قبل قرنين ورفضته جامعة باريس ومنعته كنائس الغرب.. كيف أهدى العثمانيون التطعيم إلى العالم؟

احذر منه.. نص خبيث تتلقاه على هاتفك يسرق معلوماتك ويضر بمن تراسله عبر واتساب

القصد من عملية الاحتيال هذه قصف مستخدمي أندرويد بالإعلانات التي تدر عائدات على المجرمين، أو خداع الأشخاص للتسجيل في خدمة اشتراك (الأناضول)

بعد تمديد مهامها في البحر الأحمر.. تعرف على القوات التركية الخشنة والناعمة

الفرقاطة التركية "تي سي جي جوكوفا" في بحر البوسفور بعد مشاركتها بتدريبات داخلية (رويترز)

كيف تفوز بحب الناس في اللقاء الأول؟ 33 قاعدة مهذبة لن تخذلك أبدا

احتفظ بالابتسامة والهدوء وتجنب الموضوعات المثيرة للجدل باللقاءات الأولى (بيكسلز)