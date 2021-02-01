ميسي "لا يقدر بثمن".. صحيفة أرجنتينية تدافع عنه والإعلام الإسباني يمتدحه

أعطت حالة الجدل التي أثارها الكشف عن التفاصيل المالية لعقد ليونيل ميسي قائد برشلونة حافزا إضافيا ودافعا للنجم الأرجنتيني لإثبات جدارته واستعراض قيمته.

وتألق ميسي بشكل كبير خلال مباراة الفريق التي انتهت بالفوز على أتلتيك بلباو 2-1 أمس الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم، وهو ما يأمل المدير الفني رونالد كومان في استمراره خلال مواجهة غرناطة الأربعاء في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكانت صحيفة "إل موندو" (El Mundo) الإسبانية نشرت تفاصيل عقد ميسي، وقالت إن اللاعب كلّف النادي الكتالوني أكثر من 555 مليون يورو.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها الصحيفة الإسبانية أن آخر عقد وقعه ميسي مع برشلونة في نوفمبر/تشرين الأول 2017 منح اللاعب 138 مليون يورو سنويا قبل خصم الضرائب.

وأول الردود على الصحيفة الإسبانية جاء من صحيفة "أولي" (Ole) الأرجنتينية التي نشرت على صدر صفحتها الأولى وبالطريقة نفسها التي نشرت بها "إل موندو" تفاصيل عقد ميسي، أرقام "البولغا" بقميص البرسا: 650 هدفا و260 تمريرة حاسمة في 755 مباراة.

بدورها، قالت صحيفة "ماركا" (Marca) في عنوانها الرئيسي إن "مباراة أخرى يثبت فيها ميسي قيمته"، وذلك بعد أن أحرز ميسي هدفا في مباراة أمس ليكون الهدف رقم 650 في مسيرته مع الفريق الكتالوني.

وقال أنطوان غريزمان لاعب برشلونة لدى سؤاله عن السعر الذي يمكن أن يقيم ميسي به، إنه "أفضل لاعب في العالم ونحن نرغب في استمراره هنا لأطول فترة ممكنة".

وكتبت صحيفة "سبورت" (Sport) "ميسي الذي لا يقدر بثمن" بعد أن سجل النجم الأرجنتيني هدفه الـ12 في الليغا.

وقال كومان -عقب الفوز على بلباو- "علينا أن نكون متحدين.. ونضع ما نشر جانبا، رغم أننا ندرك صعوبة ذلك.. ميسي لاعب رائع.. فمن دون ليونيل لا يمكننا أن نتطلع إلى الكثير".

ويتأخر برشلونة في المركز الثاني بالدوري الإسباني بفارق 10 نقاط خلف أتلتيكو مدريد، رغم فوز الفريق الكتالوني بجميع مبارياته في الدوري خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

ولا تزال بطولة الكأس تمثل أفضل فرصة أمام برشلونة للتتويج خلال هذا الموسم، وينتظر أن يقود ميسي آمال الفريق في التأهل للدور قبل النهائي.