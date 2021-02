بالفيديو.. صلاح يشتكي من الفار ويرد على المنتقدين

انتقد النجم المصري محمد صلاح تقنية فيديو التحكيم المساعد (فار) بعد تسجيله ثنائية، وقيادة نادي ليفربول للفوز على وست هام 3-1 أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشعر صلاح بالارتياح لرؤية فريقه يعود إلى تحقيق الانتصارات بعد فترة من التذبذب وخسارة كثير من النقاط في سباق الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي، لكنه يعتقد أن تقنية الفار قد تكون من أسباب تراجع نتائج الفريق.

وقال النجم المصري في تصريحات بعد مباراة الأمس "لم أحب يوما تقنية الفار، منذ بداية الموسم قضت هذه التقنية على اللعب ومتعة كرة القدم، يجب أن تكون في الموقع المناسب قبل خط التسلل، أعتقد أن الأمر يسير بشكل أفضل في دوري الأبطال وفي بلدان أخرى تمنح مساحة أكبر للمهاجمين. لا أريد أن أتعرض لعقوبة لكن هذا رأيي، لا أحب الفار".

