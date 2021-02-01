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بالفيديو.. صلاح يشتكي من الفار ويرد على المنتقدين

صلاح رفع رصيده إلى 15 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم (غيتي)
صلاح رفع رصيده إلى 15 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم (غيتي)
1/2/2021

انتقد النجم المصري محمد صلاح تقنية فيديو التحكيم المساعد (فار) بعد تسجيله ثنائية، وقيادة نادي ليفربول للفوز على وست هام 3-1 أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشعر صلاح بالارتياح لرؤية فريقه يعود إلى تحقيق الانتصارات بعد فترة من التذبذب وخسارة كثير من النقاط في سباق الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي، لكنه يعتقد أن تقنية الفار قد تكون من أسباب تراجع نتائج الفريق.

وقال النجم المصري في تصريحات بعد مباراة الأمس "لم أحب يوما تقنية الفار، منذ بداية الموسم قضت هذه التقنية على اللعب ومتعة كرة القدم، يجب أن تكون في الموقع المناسب قبل خط التسلل، أعتقد أن الأمر يسير بشكل أفضل في دوري الأبطال وفي بلدان أخرى تمنح مساحة أكبر للمهاجمين. لا أريد أن أتعرض لعقوبة لكن هذا رأيي، لا أحب الفار".

وعبّر صلاح عن سعادته بتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري، وقال "إنه فوز جيد لنا اليوم، بعد أن لعبنا خارج أرضنا للمباراة الثانية على التوالي. علينا أن نفوز بكل مباراة".

وردّ على الانتقادات التي وجّهت له بعد غيابه عن التسجيل في 6 مباريات متتالية لليفربول، وقال إن تعذّر إحراز أهداف أمر عادي ويحدث مع كل لاعبي كرة القدم.

وعزز "الملك المصري"، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد ما رفع رصيده إلى 15 هدفا، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه هاري كين وسون هيونغ مين، ثنائي فريق توتنهام.

وأشاد مدرب ليفربول -يورغن كلوب- بنجمه المصري، وأكد أنه غير مدهوش من نجاح صلاح في أن يصبح أول لاعب في النادي يحرز 20 هدفا على الأقل في 4 مواسم مختلفة منذ الأسطورة إيان راش الذي سجل 20 هدفا أو أكثر في 6 مواسم من 1981 وحتى 1987.

وقال كلوب للصحفيين "أنا لست مدهوشا. أعمل يوميا معه وهو لن يتوقف أبدا عن امتلاك رغبة هائلة في تسجيل الأهداف".

وقال كلوب "إنه لاعب من طراز رفيع ولا يوجد أي شك في ذلك. الهدف الأول جاء من لقطة تتميز بالذكاء، وفي الأسابيع الماضية حاول التسديد من بين أقدام المنافسين، ونجح هذه المرة في تسديد كرة قوية في أعلى الزاوية. هدف ممتاز".

ويحتل ليفربول المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، ويستضيف برايتون آند هوف ألبيون بعد غد الأربعاء.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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