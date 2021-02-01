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خلال ساعات.. المبيعات المسبقة لبرنامج ضيافة مونديال قطر 2022 تسجل 90 مليون دولار

الخاطر: الإعلان عن باقات الضيافة الدولية للبطولة يعد خطوة مهمة في طريقنا نحو استضافة نسخة استثنائية من المونديال (غيتي)
الخاطر: الإعلان عن باقات الضيافة الدولية للبطولة يعد خطوة مهمة في طريقنا نحو استضافة نسخة استثنائية من المونديال (غيتي)
1/2/2021

حققت المبيعات المسبقة لبرنامج الضيافة الخاص ببطولة كأس العالم قطر 2022 رقما قياسيا بلغ 90 مليون دولار في أقل من 24 ساعة، بحسب ما أعلنته شركة "ماتش" (MATCH) للضيافة، صاحبة الحقوق الحصرية حول العالم لبرنامج الضيافة التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واقتصرت مرحلة المبيعات المسبقة التي أشرفت عليها "ماتش للضيافة" على شركاء الفيفا وبعض المجموعات المختارة.

وغرد الصحفي ديفيد هاردينغ على حسابه الرسمي في تويتر بأن بعض "الباقات" بيعت جميعها. وتابع المحرر الدولي في صحيفة "إندبندنت" والمدير السابق لمكتب وكالة الصحافة الفرنسية في قطر أن "الباقة المذهلة" والتي تتضمن مشاهدة 10 مباريات بينها النهائي وأجنحة خاصة وغيرها الكثير من الخدمات، نفدت.

كما أعلنت "ماتش للضيافة" عن تعيين 27 وكيلا من وكلاء المبيعات المرموقين دوليا، في 39 دولة لبيع باقات برنامج الضيافة الخاص بمونديال قطر 2022 حول العالم، وذلك في إطار مناقصة دولية كانت الشركة قد طرحتها لاختيار وكلاء متخصصين في مجال السفر والضيافة الرياضية.

وتعهد الوكلاء المُعيّنون بأن تتخطى حجم مبيعاتهم الإجمالية 260 مليون دولار، ليسجل "الفيفا" بذلك رقما قياسيا آخر على مستوى المبيعات المستهدفة لباقات الضيافة في مرحلة ما قبل البيع، وهو ما يتجاوز بكثير تعهدات وكلاء "ماتش للضيافة" في المرحلة نفسها خلال نسختي كأس العالم في روسيا 2018 والبرازيل 2014.

وتعليقا على ذلك قال السيد خايمي بيروم، الرئيس التنفيذي للشركة "الإقبال على متابعة كأس العالم أفضل من أي وقت مضى.. لمسنا استجابة عالمية لافتة للنظر في مرحلة ما قبل البيع، وشهدنا تفاعل وكلاء المبيعات المرموقين بمنتهى الحماس والاحترافية مع دعوة التقديم في مناقصتنا الخاصة ببرنامج الضيافة برغم التحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كورونا في الأشهر الأخيرة، وهو ما جعلنا نزداد ثقة بوجود حماس واهتمام بالغين ببرنامج الضيافة الرسمي لمونديال قطر 2022".

من جهته، قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لمونديال قطر "إن الإعلان عن باقات الضيافة الدولية للبطولة يعد خطوة مهمة في طريقنا نحو استضافة نسخة استثنائية من المونديال في غضون أقل من عامين".

وأضاف أن "الترحيب بالضيوف من مختلف أنحاء العالم وإشعارهم كما لو أنهم في موطنهم هو جزء لا يتجزأ من عادات العرب وثقافة المنطقة".

وستطرح باقات الضيافة لمونديال قطر حول العالم، اعتبارا من اليوم وستتاح للعملاء وفق نظام أسبقية الحجز.

ويقدم برنامج الضيافة الخاص بالبطولة، باقات تشمل التذاكر الرسمية ومجموعة واسعة من الخدمات الميدانية داخل الملاعب، منها تقديم الأطعمة والمشروبات الفاخرة ومواقف سيارات مميزة ووسائل ترفيهية وخدمات إضافية أخرى مثل الإقامة والطيران.

المصدر : الصحافة القطرية

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