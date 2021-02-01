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حلقة جديدة من تسريبات عقد ميسي.. كومان يتهم أصحاب النوايا السيئة وتيباس يحمّل كورونا المسؤولية

ميسي لم يتحدث علنا عن تسريب عقده مع برشلونة (رويترز)
ميسي لم يتحدث علنا عن تسريب عقده مع برشلونة (رويترز)
1/2/2021

واصلت صحيفة "إل موندو" (El Mundo) الإسبانية نشر تفاصيل جديدة من بنود العقد الذي يربط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بنادي برشلونة، واستمرت ردود الفعل في ظل صمت المعنِيّ الأول الذي اختار الرد بطريقته المفضلة في ملاعب كرة القدم.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ميسي سيتقاضى منحة بقيمة 37 مليون يورو في 15 يوليو/تموز المقبل، وذلك بعد أسبوعين من تاريخ نهاية عقده الحالي.

وأوضحت أن هذا المبلغ سيدفع لميسي سواء استمر مع الفريق أو غادر باتجاه ناد آخر، وهو يمثل الدفعة الثانية من "منحة الولاء" التي سيحصل عليها النجم الأرجنتيني مقابل وفائه لنادي برشلونة طوال مشواره، وتقدر قيمة هذه المنحة بـ 78 مليون يورو.

وكانت الصحيفة قد ذكرت أمس أن النجم الأرجنتيني سيحصل على أكثر من 555 مليون يورو خلال فترة العقد الممتدة بين عامي 2017 و2021. وقالت إن قيمة الصفقة "دمرت" برشلونة بعدما تسببت في المشكلات المالية الحالية للنادي.

وأحدثت تلك التسريبات ضجة واسعة في إسبانيا، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن نادي برشلونة واللاعب قد يتابعان الصحيفة قضائيا.

وقالت صحيفة "سبورت" (SPORT) المقربة من نادي برشلونة، إن صحيفة "إل موندو" لم تتواصل مع ميسي قبل نشر تسريبها، وهو ما زاد من غضب اللاعب الذي يشعر بأن الأمر يتعلق بانتهاك لحياته الخاصة.

ولم يتحدث ميسي علنا عن القضية، وسجل أمس هدفا مميزا خلال الفوز على أتلتيك بلباو 2-1 في الدوري الإسباني، وبدا ذلك ردا عمليا أثبت قيمة اللاعب الذي سجل بالمناسبة الهدف رقم 650 مع برشلونة.

وبعد المباراة، قال مدرب برشلونة رونالد كومان "لا أفهم كيف يمكن لأي شخص أن يربط بين ميسي وتدمير برشلونة. لقد قضى سنوات يثبت فيها إمكاناته ويفعل أشياء لهذا النادي وساعده على الفوز بالعديد من الألقاب المهمة".

وأضاف "أي شخص نشر هذا الأمر لديه نوايا سيئة ويريد إلحاق الضرر ببرشلونة. لكن يجب علينا أن نكون متحدين ونتحلى بالتركيز ويجب أن ننسى كل ما تم نشره. دون ليونيل لم نكن سنحلم بالفوز بكل مباراة. نحن نعرف منذ فترة طويلة جدا أنه أفضل لاعب في العالم، ولقد فعل الكثير جدا من أجل ناديه وكان مؤثرا. يجب أن نحترم كل ما فعله ميسي".

من جانبه، انتقد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس الكشف عن تفاصيل العقد الضخم، وقال إن برشلونة يعاني من مشكلات مالية بسبب آثار جائحة فيروس كورونا وليس بسبب عقد ميسي.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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