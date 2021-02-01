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حادثة لا تتكرر كثيرا.. حكام البريميرليغ يقرون بخطأين ضد مان يونايتد

الحكم أشار في تقريره إلى حدوث خطأين (رويترز)
الحكم أشار في تقريره إلى حدوث خطأين (رويترز)
1/2/2021

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أبلغته بحدوث خطأين بارزين من التحكيم خلال الخسارة 2-1 من شيفيلد يونايتد في الدوري الممتاز الأسبوع الماضي.

وأوضح سولشاير أن تقريرا مستقلا ضمن تقييم لجنة الحكام أشار إلى أن الهدف الأول لشيفيلد الذي سجله كين برايان كان يجب أن يلغى لوجود مخالفة للحارس ديفيد دي خيا.

وأضاف أن هدف أنطوني مارسيال مهاجم "المانيو" ألغي بقرار خاطئ. وأبلغ سولشاير مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين "حصلت على تقرير عن الحكم يشير إلى حدوث خطأين".

وأوضح "أقروا بأن هدف شيفيلد كان يجب أن يلغى وأن هدفنا كان يجب أن يحتسب وهذا تغيير كبير وكان يمكن أن نتقدم 1-صفر بدلا من التأخر 1-صفر وكان يمكننا الفوز بالمباراة".

وبعد الهزيمة من شيفيلد تعادل يونايتد بدون أهداف مع أرسنال مطلع الأسبوع ليتراجع فريق سولشاير بفارق 3 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

ويطمح "الشياطين الحمر" في التعويض أمام ساوثهامبتون في "أولد ترافورد" غدا الثلاثاء، ويأمل سولشاير في أن يستعيد المهاجمون "الحظ" أمام المرمى بعد الفشل في هز الشباك في ملعب الإمارات السبت الماضي.

وتابع "صنعنا ما يكفي من الفرص للتسجيل ويجب أن يكون الشعور جيدا ونتنفس بعمق ونضع الكرة داخل المرمى".

وأكد سولشاير أن يونايتد لن يعقد أي صفقة في الميركاتو الشتوي.

وأشار إلى أن قلب الدفاع فيل جونز -الذي لم يلعب أي مباراة هذا الموسم- سيبقى في يونايتد مع تسجيله في تشكيلة الدوري الممتاز والقائمة الأوروبية في النصف الثاني من الموسم.

المصدر : وكالات

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