برشلونة يثأر من بلباو وينتزع المركز الثاني من ريال مدريد

واصل برشلونة صحوته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة، عقب تغلبه 2-1 على ضيفه أتلتيك بلباو اليوم الأحد في المرحلة الـ21 للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 40 نقطة في المركز الثاني، متقدما على غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في الرصيد، وبفارق 10 نقاط خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد بلباو -الذي حقق فوزين فقط في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة- عند 24 نقطة في المركز الـ11.

وافتتح الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة (20)، وهو الهدف رقم 650 للـ "بولغا" بقميص البرسا.

قبل أن يتعادل بلباو بهدف عكسي عن طريق جوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة (49). وأحرز النجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف الفوز الثمين لبرشلونة (74).

بهذا الفوز، ثأر برشلونة لخسارته 2-3 أمام بلباو في نهائي بطولة السوبر الإسباني في 17 يناير/كانون الثاني الحالي، ويكتسب المزيد من الثقة في حملته نحو المنافسة على لقب الدوري الإسباني.