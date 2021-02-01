"أسوأ يوم بتاريخ الرياضة المصرية".. الأهلي ولاعبون يحيون ذكرى "مذبحة" بورسعيد

أحيا النادي الأهلي المصري وعدد من اللاعبين المصريين السابقين والحاليين الذكرى التاسعة لمذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 مشجعا من جماهير "القلعة الحمراء" في أحداث عنف عام 2012.

وسقط الضحايا في أحداث عنف شهدتها مباراة الأهلي ومضيفه نادي المصري في ملعب "بورسعيد" بالدوري المصري في الأول من فبراير/شباط 2012.

واستذكر النادي الأهلي على حسابه الرسمي في إنستغرام ضحاياه، بنشر صورة سوداء يتوسطها عدد الضحايا (72 شخصا)، معلقا عليها "رحلت أجسادهم وتبقى ذكراهم خالدة في عقل ووجدان كل أهلاوي.. المجد للشهداء".

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بدوره، قال محمد أبو تريكة النجم السابق للأهلي والكرة المصرية "المجد لمن ضحوا بأعمارهم من أجل الكيان، لمن عشقوا الأهلي من أجل الأهلي، لمن يستحقون الذكرى مدى الحياة.. رحم الله شهداء الأهلي وأسكنهم فسيح جناته".

المجد لمن ضحوا بأعمارهم من اجل الكيان لمن عشقوا الأهلي من أجل الأهلي لمن يستحقون الذكري مدي الحياة .. رحم الله شهداء الأهلي واسكنهم فسيح جناته .. — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) January 31, 2021

وترحم قائد الأهلي السابق وائل جمعة على "شهداء" المجزرة، ووصفها بأنها "ذكرى أسوأ يوم مرّ على الرياضة المصرية".

ذكري اسوء يوم مر علي الرياضه المصريه …رحم الله شهدائنا الابرار 🦅🦅❤️ pic.twitter.com/141pO6KQ2O — Wael Gomaa (@WaelGomaa) January 31, 2021

كما أحيا لاعبون من أندية أخرى ذكرى مذبحة بورسعيد، مؤكدين أنهم لن ينسوا ضحايا المجزرة، مثل لاعب نادي "بيراميدز" الحالي رمضان صبحي، ولاعبي الزمالك السابقين هيثم فاروق وأحمد عيد.