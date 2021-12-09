نابولي يتأهل لأدوار خروج المغلوب وليستر سيتي يودع الدوري الأوروبي

حقق نابولي فوزا مثيرا بملعبه 3-2 على ليستر سيتي اليوم الخميس ليتأهل لأدوار خروج المغلوب بالدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف سبارتاك موسكو.

وفاز سبارتاك 1-صفر على ليغيا وارسو ليتأهل مباشرة للدور ثمن النهائي، في حين يخوض نابولي مواجهة ضد أحد الفرق من أصحاب المركز الثالث بمجموعات دوري الأبطال -التي هبطت للمسابقة الثانية في القارة- بعد عطلة الشتاء.

وسينتقل ليستر صاحب المركز الثالث إلى دوري المؤتمر في المستوى الثالث للبطولات الأوروبية، إذ يخوض مواجهة فاصلة من أجل التأهل لثمن النهائي.

وضع الجزائري آدم وناس نابولي في المقدمة في الدقيقة الرابعة، وبدا الفريق الإيطالي مسيطرا حين أضاف إليف إلماس الهدف الثاني.

الجزائري آدم وناس يفتتح التسجيل لنابولي مبكراً ويشعل المباراة 🇩🇿⚽️#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/TCEjEQ6R5L — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2021

وتسبب تراخي الدفاع في استقبال أصحاب الأرض هدفين متتاليين -قبل الاستراحة- من جوني إيفانز وكيرنان ديوسبري هال الذي سجل هدفه الأول مع ليستر ليدرك التعادل.

لكن صانع لعب مقدونيا الشمالية إلماس أعاد التقدم لنابولي في وقت مبكر من الشوط الثاني حين حوّل تمريرة عرضية إلى شباك الحارس كاسبر شمايكل في غفلة من الدفاع.

وتأهل سبارتاك، الذي تفوق على نابولي في المواجهات المباشرة لينتزع الصدارة، بعد أن تصدى حارسه ألكسندر سليخوف لركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، بينما أحرز المهاجم زليمخان باكاييف هدف الفوز في الدقيقة 17 في فريق ليغيا.

كما حجز ريال سوسيداد مكانه في أدوار خروج المهزوم باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية، بفضل فوزه 3-صفر على ضيفه أيندهوفن، ليتفوق الفريق الإسباني بذلك في الترتيب على بطل كأس أوروبا 1988.

منح ميكل أويارزابال التقدم لسوسيداد من ركلة جزاء في الدقيقة 43 وأضاف الهدف الثاني، قبل أن يكمل ألكسندر سورلوث الثلاثية في الدقائق الأخيرة.