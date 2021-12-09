قلّل فيلكس سانشيز مدرب قطر من أهمية النتائج الماضية عندما حقق فوزين كبيرين على الإمارات في عام 2019، وقال إن فريقه سيحاول إثبات أنه يستحق الوصول إلى قبل نهائي كأس العرب لكرة القدم على أرضه.

وتصدرت قطر، التي توّجت بكأس آسيا قبل أقل من 3 أعوام، المجموعة الأولى بـ9 نقاط من 3 مباريات، وتأمل في مواصلة الانتصارات أمام جارتها الإمارات في الدور ربع النهائي غدا الجمعة.

قطر فازت على الإمارات مرتين متتاليتين

وكان سانشيز مدربا لقطر عندما فازت 4-صفر على الإمارات صاحبة الأرض قبل أن تحرز اللقب القاري لأول مرة، وبعد ذلك بأشهر انتصر العنابي مجددا على الإمارات 4-2 في كأس الخليج.

وقال المدرب الإسباني "النتائج الماضية لا تعني بالضرورة أنك ستحقق النتائج نفسها. يجب أن نظهر في الملعب أننا نستحق ذلك. هذه مباراة مختلفة في بطولة مختلفة وسيناريو مختلف".

وأضاف "الإمارات ستحاول أن تلعب بمستواها وسيكون هدفها الفوز، ونحن سنحاول أن نفعل الشيء ذاته. الماضي لا يعني شيئا بالنسبة لنا، وغدا (الجمعة) سنحاول أن نثبت أننا نستحق الوجود في الدور التالي".

ويشعر سانشيز بسعادة كبيرة ببلوغ ربع النهائي بالعلامة الكاملة، لكنه في الوقت ذاته يدرك الحاجة إلى إصلاح بعض الأخطاء.

وقال سانشيز "نحن فخورون بطريقة الوصول لدور الثمانية، وسنلعب مرة أخرى ضد فريق نعرفه جيدا مثل المباريات الثلاث الماضية ونحتاج إلى التعامل مع نقاط القوة والضعف لديه".

وأضاف "كما قلت سابقا دور المجموعات انتهى والتأهل بـ9 أو 6 أو 4 نقاط ليس مهم، فهذا لا يمنحنا أفضلية للفوز على الإمارات.. سنحاول أن نثبت من خلال المباراة أننا نستحق الوجود هنا".

وتابع سانشيز "نحن نعرف أن شكل البطولة أصبح مختلفا، إما الاستمرار وإما الخروج. سنحاول أن نكون في كامل الاستعداد لمباراة الغد.. وسنسعى لتحقيق النتيجة الكافية للتأهل للدور التالي".

مدرب الإمارات يرشح قطر للقب كأس العرب

وفي المقابل، توقع بيرت فان مارفيك مدرب الإمارات مباراة قوية أمام قطر صاحبة الضيافة، وقال للصحفيين اليوم الخميس "أنا دائما أتطلع إلى المباراة التالية، وأعتقد وأتمنى أن يكون الملعب ممتلئا بالمشجعين، وهم كلهم لأصحاب الأرض، لكن هذا سيمنح خبرة للاعبي فريقي الشبان".

وأضاف المدرب الهولندي "أظن قطر هي المرشح الأكبر فهي تستعد منذ فترة طويلة وهم معا منذ سنوات عديدة ولعبت ضد كل المدارس الكروية. بالنسبة للاعبي فريقي فأغلبهم لم يلعبوا في مثل هذه البطولة، لهذا فإنه ولأسباب عديدة من المهم جدا لعب هذه المباراة".

وأكد فان مارفيك أن الشيء المثالي أن تكون المباراة ضد قطر صعبة، لكن أن ينجح لاعبوه في الوقت ذاته في حل أي مشكلات.

وقال المدرب الذي بلغ نهائي كأس العالم 2010 مع هولندا "أتمنى أن تكون المباراة صعبة وأن ينجح اللاعبون في حل هذه المشكلات وهذا أفضل سيناريو".

وأضاف "أكون سعيدا عندما يمتلئ الملعب.. فهذا سيمنح خبرة مهمة للاعبين. ستكون الأمور صعبة، لكن هذا موقف لا يوجد فيه مباراة سهلة وأنا أحب خوض مباريات صعبة".

وسيلعب الفائز من مواجهة قطر والإمارات في قبل النهائي ضد الفائز من مواجهة نارية أخرى بين الجزائر والمغرب.