روما الإيطالي يتصدر مجموعته ويتأهل للدور ثمن النهائي بدوري المؤتمر الأوروبي

أنهى روما الإيطالي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، في صدارة المجموعة الثالثة، بعد فوزه على سيسكا صوفيا البلغاري 3-2.

ورفع روما رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن بودو جليمت صاحب المركز الثاني، في حين يحتل زوريا لوغانسك المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويتذيل سيسكا صوفيا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وسيلعب روما في الدور ثمن النهائي، بينما سيخوض بودو جليمت مباراة خروج المغلوب في مواجهة أحد الفرق التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وفي المجموعة الثانية، عزز جينت صدارته بالفوز على فلورا تالين الإستوني 1-صفر، بينما تأهل بارتيزان بلغراد لدور خروج المغلوب بتعادله مع أنورثسيس فاماغوستا القبرصي 1-1.

ويتصدر جينت المجموعة برصيد 13 نقطة، ليتأهل إلى دور الثاني، وسيخوض بارتيزان بلغراد مباراة في دور خروج المغلوب مع أحد الفرق أصحاب المركز الثالث بدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وفي المجموعة الرابعة، تغلب ألكمار الهولندي على ضيفه راندرس الدانماركي 1-صفر، في حين فاز كلوج الروماني على يابلونتس التشيكي 2-صفر.

وبهذه النتيجة أنهى ألكمار دور المجموعات متصدرا للمجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، بفارق 7 نقاط عن راندرس صاحب المركز الثاني، بينما يحتل يابلونتس المركز الثالث برصيد 6 نقاط وكلوج الروماني في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.