ضاعف بايرن ميونخ الألماني من جراح ضيفه برشلونة الإسباني وأطاح به مبكرا من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ 21 عاما، بعدما تغلب عليه 3-صفر اليوم الأربعاء في الجولة السادسة (الأخيرة) لمباريات المجموعات الخامسة، التي شهدت أيضا فوز بنفيكا البرتغالي 2-صفر على ضيفه دينامو كييف الأوكراني.

وكان يتعين على برشلونة الفوز على بايرن، الذي ضمن تأهله للأدوار الإقصائية في المسابقة مبكرا منذ الجولة الرابعة، من أجل انتزاع المقعد الثاني بتلك المجموعة في الدور ثمن النهائي دون انتظار نتيجة مواجهة بنفيكا ودينامو، لكن الخسارة التي مني بها الفريق الكتالوني على ملعب (أليانز أرينا) أطاحت بأحلامه في الاستمرار بالمسابقة، التي توج بها 5 مرات، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

بايرن بالعلامة الكاملة وبرشلونة الثالث

ورفع بايرن رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، محققا العلامة الكاملة، بعد فوزه في جميع مبارياته الست التي خاضها في دور المجموعات، متفوقا بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بنفيكا، الذي رافقه لربع النهائي، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز الثالث، وبقي دينامو كييف قابعا في مؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة.

ورغم الفوز الكبير لبايرن، في المباراة التي جرت بدون جمهور، فإنه تحقق بأقل مجهود، بعدما تبارى لاعبوه في إهدار العديد من الفرص السهلة على مدار شوطي المباراة.

وافتتح توماس مولر التسجيل لبايرن في الدقيقة 34، فيما أضاف ليروي ساني الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 43.

شاهد صاروخية ليروي ساني 🎯👌 ساني يضاعف آلام برشلونة ! 😬 برأيك، هل برشلونة قادر على العودة في المباراة ؟ 🤔#دوري_أبطال_أوروبا #برشلونة_ميونخ #برشلونة pic.twitter.com/RRTpZJsDaz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2021

وتكفل النجم الصاعد جمال موسيالا بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وبهذا الانتصار، واصل بايرن تفوقه على برشلونة بعدما تغلب عليه للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، فيما عجز الفريق الإسباني عن تحقيق أي فوز على منافسه الألماني منذ السادس من مايو/أيار 2015.

كان برشلونة يتطلع لمواصلة مشواره بدوري الأبطال من أجل تقليل حالة الاحباط التي يعاني منها لاعبوه وجماهيره بسبب نتائجه السيئة بالدوري الإسباني في موسمه الأول بدون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رحل عنه في الصيف الماضي لباريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، ليأتي هذا الخروج، ليضاعف من جراح النادي، الذي يحاول الخروج سريعا من تلك الكبوة.

وفي العاصمة البرتغالية لشبونة، حقق بنفيكا فوزا سهلا 2-صفر على ضيفه دينامو كييف.

وتقدم بنفيكا بهدف عن طريق الأوكراني رومان ياريمتشيوك في الدقيقة 16، فيما أضاف البرازيلي جيلبرتو جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 22.

🔥🔥🔥 مــاسون غـرينــوود !! 🤯 غـرينوود يفتتح التسجيل على طريقة أساطير اليونايتد ! #دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/10TfrW9jNi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2021

مانشستر يونايتد يفشل في الثأر

وفي المجموعة السادسة، تعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي 1-1 مع ضيفه يونغ بويز السويسري، في الجولة السادسة والأخيرة، التي شهدت تأجيل المواجهة المصيرية بين أتلانتا الإيطالي وضيفه فياريال الإسباني إلى غد الخميس بسبب تساقط الثلوج بغزارة على ملعب المباراة.

وبهذا التعادل، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 11 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فياريال، فيما بقي يونغ بويز في قاع الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف أتالانتا، صاحب المركز الثالث.

وخاض يونايتد المباراة بأعصاب هادئة بعد ضمانه منذ الجولة الماضية التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة التي توج بها 3 مرات، وهو متربع على قمة المجموعة، فيما ودع يونغ بويز المسابقة مبكرا.

وبادر ماسون غرينوود بالتسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة التاسعة، فيما عادل فابيان ريدر ليونغ بويز في الدقيقة 42.

وبتلك النتيجة، عجز مانشستر يونايتد عن الثأر من خسارته المباغتة 1-2 أمام منافسه السويسري في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة في سبتمبر/أيلول الماضي.