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كرة قدم

الإعلان عن مشاركة المنتخب الإماراتي في بطولة ودية بإسرائيل يثير الغضب على مواقع التواصل

اتحادا الكرة الإسرائيلي والإماراتي يوقعان مذكرة تفاهم في دبي
مراسم توقيع اتفاقية التفاهم بين الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي تمت بحضور رئيس الفيفا (وسط) (مواقع التواصل)
9/12/2021-|آخر تحديث: 9/12/202109:06 PM (مكة المكرمة)

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن مشاركة منتخب الشباب تحت 18 عاما في البطولة الدولية الودية بإسرائيل، والتي تقام في الفترة ما بين 12 و17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبحسب بيان نشره الاتحاد عبر موقعه، فإن المشاركة في البطولة، التي تضم منتخبات إسرائيل وروسيا وألمانيا، تأتي "تفعيلا لاتفاقية التفاهم الموقعة بين الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي في حفل كبير أقيم يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2020".

وأوضح أن المباراة الأولى ستكون ضد منتخب إسرائيل في الـ12 من الشهر الجاري على ملعب نتانيا، أما الثانية فستكون مع منتخب روسيا في الـ15 من الشهر نفسه على ملعب شفاييم، ثم يواجه منتخب ألمانيا على الملعب ذاته في اليوم الختامي للبطولة.

وأثار الإعلان غضبًا عبر منصات التواصل، واستنكر النشطاء خطوة المشاركة في البطولة التي تأتي ضمن التطبيع المعلن بين الإمارات وإسرائيل.

وفي المقابل، أيد بعض الناشطين الإماراتيين المشاركة الإماراتية في الدورة الكروية الإسرائيلية.

 

المصدر : وكالة سند
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