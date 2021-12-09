الإعلان عن مشاركة المنتخب الإماراتي في بطولة ودية بإسرائيل يثير الغضب على مواقع التواصل

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن مشاركة منتخب الشباب تحت 18 عاما في البطولة الدولية الودية بإسرائيل، والتي تقام في الفترة ما بين 12 و17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبحسب بيان نشره الاتحاد عبر موقعه، فإن المشاركة في البطولة، التي تضم منتخبات إسرائيل وروسيا وألمانيا، تأتي "تفعيلا لاتفاقية التفاهم الموقعة بين الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي في حفل كبير أقيم يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2020".

تفعيلاً لاتفاقية التفاهم الموقعة بين الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي .. منتخبنا الوطني للشباب يستعد للمشاركة في البطولة الدولية الودية في إسرائيل ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/DtDpCneUSl — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) December 8, 2021

وأوضح أن المباراة الأولى ستكون ضد منتخب إسرائيل في الـ12 من الشهر الجاري على ملعب نتانيا، أما الثانية فستكون مع منتخب روسيا في الـ15 من الشهر نفسه على ملعب شفاييم، ثم يواجه منتخب ألمانيا على الملعب ذاته في اليوم الختامي للبطولة.

لا تتوقّفوا عن الحديث عن فلسطين. محمد بن زايد ومحمد بن راشد ومحمد بن سلمان يريدون طمس القضيّة الفلسطينيّة. شعب فلسطين امانة في عنق كل عربي حرّ—وعبء على كل عربي دنيء ومنبطح. https://t.co/bEwusgFHjL — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) December 9, 2021

وأثار الإعلان غضبًا عبر منصات التواصل، واستنكر النشطاء خطوة المشاركة في البطولة التي تأتي ضمن التطبيع المعلن بين الإمارات وإسرائيل.

العار إن بقوا الى جانبنا و هم في قلوبهم ضدَّ فلسطين.

العار على من يقبل الخائن https://t.co/1FsnGhJ4fr — قلم هواة الكتابة(معن سمحات) (@SamhatMM) December 9, 2021

وفي المقابل، أيد بعض الناشطين الإماراتيين المشاركة الإماراتية في الدورة الكروية الإسرائيلية.

منتخب الإمارات للشباب يشارك ببطولة ودية في إسرائيل https://t.co/kaM6VSPSze — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) December 8, 2021

يا للعار

نربئ باخواننا الاماراتيين اللعب مع محتل صهيوني مجرم يقتل ابناء شعبنا يوميا — abu mohammed (@abu_mohammed225) December 8, 2021

لعنة الله على القوم الفاسقين حاشا للشعب المغلوب عن امره — الزاوي بختي Zaoui Bakhti (@ZaouiBakhti) December 8, 2021

تقرر ان يشارك منتخب #الإمارات للشباب في بطولة دولية ودية تستضيفها إسرائيل يوم الأحد المقبل وتستمر (5) أيام وتضم أيضاً ألمانيا وروسيا ، وكان منتخب اسرائيل للركبي قد أقام معسكراً في دبي في مارس الماضي تخللته مباراة ودية مع نظيره الإماراتي . pic.twitter.com/avx9cIpFiC — احمد التميمي (@sportxxsport) December 9, 2021

وهل الكرة هي رأس شهيد فلسطيني؟ https://t.co/rWW7KAHEAq — hanzala حنظلة (@hanzalabeirut) December 9, 2021