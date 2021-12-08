مصر تنتزع الصدارة وتلعب مع الأردن ومواجهة نارية بين الجزائر والمغرب في ربع نهائي مونديال العرب
7/12/2021-|آخر تحديث: 8/12/202112:30 AM (مكة المكرمة)
انتزعت مصر صدارة المجموعة الرابعة من الجزائر بعد بطاقتين ملونتين في اللحظات الأخيرة رغم التعادل 1-1، في قمة مثيرة في كأس العرب لكرة القدم في ملعب الجنوب وسط حضور كبير من المشجعين اليوم الثلاثاء.
ومع الاقتراب من نهاية الوقت الأصلي، كان التعادل هو سيد الموقف في كل شيء بين الجزائر ومصر، سواء النقاط أو عدد الأهداف، أو فارق الأهداف، أو حتى سجل الإنذارات واللعب النظيف.
🟨 هل سيحسم هذا الإنذار صدارة
المجموعة للمنتخب المصري 🇪🇬؟#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الجزائر_مصر#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/UTsQZS5xz6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
اللعب النظيف يحسم الصدارة لمصر
لكن زكريا دراوي لاعب الجزائر نال بطاقة صفراء، ثم تعرض ياسين تيطراوي للطرد بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، لتنطلق احتفالات الآلاف من مشجعي مصر بسبب انتزاع الصدارة بسبب البطاقتين.
ويملك المنتخبان 7 نقاط، لكن مصر انتزعت القمة وستلعب ضد الأردن في الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل، بينما تخوض الجزائر قمة مرتقبة ضد منتخب المغرب صاحب العلامة الكاملة ومتصدر المجموعة الثالثة.
توغاي يفتتح التسجيل للمنتخب الجزائري 🇩🇿#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الجزائر_مصر#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/7q5ubPOZWt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
⚽️ اعتقد الجميع أنها هدف .. حرة مباشرة رائعة من براهيمي تصيب الشباك من الخارج#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الجزائر_مصر#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/RhWkzPHE0m
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
وسجل المدافع محمد الأمين توجاي هدف الجزائر الأول بعد تسديدة أبدلت اتجاهها في الدقيقة 20، وأدرك عمرو السولية التعادل بعد ساعة من اللعب من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.
⚽️🔥 الإثارة لم تتوقف حتى في ركلة الجزاء
المنتخب المصري 🇪🇬 يعادل النتيجة بقدم عمرو السولية#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الجزائر_مصر#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/LgPprHx6kw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
لبنان تهزم السودان
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الرابعة، أنهى المنتخب اللبناني مشواره في البطولة بالفوز على نظيره السوداني 1-صفر.
وحسم منتخب لبنان الفوز بهدف عكسي سجله علي أبو عشرين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76.
🥅⚽️ منتخب لبنان يترجم أفضليته في المباراة بتسجيله لهدف التقدم#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #لبنان_السودان #FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/7UltMBxtiG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
وأنهى الفريقان المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد ربيع عطايا لاعب منتخب لبنان في الدقيقة 62 وطرد السوداني أحمد وضاح في الدقيقة 75.
وحقق منتخب لبنان فوزه الوحيد في البطولة، ليحصد أول 3 نقاط له وينهي مشواره في المركز الثالث، في حين تعرض منتخب السودان للهزيمة الثالثة على التوالي ليتذيل الترتيب دون رصيد.
المصدر : رويترز