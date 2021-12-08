انتزعت مصر صدارة المجموعة الرابعة من الجزائر بعد بطاقتين ملونتين في اللحظات الأخيرة رغم التعادل 1-1، في قمة مثيرة في كأس العرب لكرة القدم في ملعب الجنوب وسط حضور كبير من المشجعين اليوم الثلاثاء.

ومع الاقتراب من نهاية الوقت الأصلي، كان التعادل هو سيد الموقف في كل شيء بين الجزائر ومصر، سواء النقاط أو عدد الأهداف، أو فارق الأهداف، أو حتى سجل الإنذارات واللعب النظيف.

اللعب النظيف يحسم الصدارة لمصر

لكن زكريا دراوي لاعب الجزائر نال بطاقة صفراء، ثم تعرض ياسين تيطراوي للطرد بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، لتنطلق احتفالات الآلاف من مشجعي مصر بسبب انتزاع الصدارة بسبب البطاقتين.

ويملك المنتخبان 7 نقاط، لكن مصر انتزعت القمة وستلعب ضد الأردن في الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل، بينما تخوض الجزائر قمة مرتقبة ضد منتخب المغرب صاحب العلامة الكاملة ومتصدر المجموعة الثالثة.

وسجل المدافع محمد الأمين توجاي هدف الجزائر الأول بعد تسديدة أبدلت اتجاهها في الدقيقة 20، وأدرك عمرو السولية التعادل بعد ساعة من اللعب من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

لبنان تهزم السودان

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الرابعة، أنهى المنتخب اللبناني مشواره في البطولة بالفوز على نظيره السوداني 1-صفر.

وحسم منتخب لبنان الفوز بهدف عكسي سجله علي أبو عشرين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76.

وأنهى الفريقان المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد ربيع عطايا لاعب منتخب لبنان في الدقيقة 62 وطرد السوداني أحمد وضاح في الدقيقة 75.

وحقق منتخب لبنان فوزه الوحيد في البطولة، ليحصد أول 3 نقاط له وينهي مشواره في المركز الثالث، في حين تعرض منتخب السودان للهزيمة الثالثة على التوالي ليتذيل الترتيب دون رصيد.