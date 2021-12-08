غاب النجم المصري محمد صلاح عن تشكيلة أفضل فريق لعام 2021 التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتعد هذه ضربة قاسية للنجم المصري الذي تأخر ترتيبه للمرتبة السابعة في سباق الفوز بالكرة الذهبية 2021 (121 نقطة) التي توج بها ليونيل ميسي برصيد 580 نقطة.

ونشر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء على موقعه الرسمي قائمة الـ11 لاعبا التي اختارها لتكون الأفضل لعام 2021، بتشكيلة (4-3-3)، حيث شهدت مشاركة نجم عربي واحد فيها فقط، وهو اللاعب المغربي الشاب أشرف حكيمي.

وشارك في الخط الأمامي أبرز نجوم العالم بقيادة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وفي خط الوسط شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بالكرة الذهبية الأسبوع الماضي، والبلجيكي كيفين دي بروين، بالإضافة إلى الإيطالي جورجينيو.

أما الدفاع فتكوّن من 4 لاعبين، هم الظهير الأيمن أشرف حكيمي، وقلب الدفاع ممثلا في الإيطالي ليوناردو بونوتشي، والبرتغالي روبن دياز، والمدافع الكندي الشاب ألفونسو ديفيز في مركز الظهير الأيسر.

رمية من الملك @MoSalah بمهارة تفتح للهدف الأبواب 🇪🇬👑 محمد صلاح يتصدر قائمة مقدمي التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 9⃣ تمريرات، ويساهم حتى الآن في 28 هدف بجميع المسابقات ⚽️ pic.twitter.com/C47xXAX6wo — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 5, 2021

وجاء في حراسة المرمى المتوج بجائزة أفضل حارس في العالم قبل أيام من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

ويأتي غياب صلاح عن تشكيلة الأفضل في العالم لعام 2021 المعلنة من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء رغم تألقه الكبير مع نادي ليفربول هذا الموسم، وقيادته للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتصدره قائمة هدافي البطولة برصيد 13 هدفا، وساهم في 9 تمريرات حاسمة حتى الآن.

القتال حتى الثانية الأخيرة هو عقيدة راسخة لدى الريدز! 👊🔴 انطلاقة وتمريرة سحرية من صلاح 🏃‍♂️

إنهاء مثالي من المثالي أوريغي ⚽️pic.twitter.com/YdVp3CMylY — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 5, 2021