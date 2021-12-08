ريال مدريد يهزم إنتر وليفربول يطيح بميلان من دوري أبطال أوروبا
7/12/2021-|آخر تحديث: 8/12/202108:07 PM (مكة المكرمة)
اختتمت مباريات اليوم الأول للجولة الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بنتائج صادمة للكرة الإيطالية، حيث فاز ريال مدريد على إنتر 2-0، وليفربول على ميلان 2-1.
وأنهى ريال مدريد مشواره في دور المجموعات بفوزه 2-0 على ضيفه إنتر بثنائية توني كروس وماركو أسينسيو فيما لعب الضيوف بعشرة لاعبين بعد طرد نيكولو باريلا اليوم الثلاثاء.
وتأهل الفريقان بالفعل إلى الدور ثمن النهائي، وحصد ريال مدريد 15 نقطة من 6 مباريات، متقدما بفارق 5 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني.
وسجل كروس الهدف الأول في الدقيقة 17 عبر تسديدة منخفضة من مسافة 20 مترا، ورغم أن إنتر كان الأفضل في الشوط الأول إلا أن رودريغو كان قريبا من إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض عندما رد القائم محاولته قبل الاستراحة.
كروس يسجل بطريقته الخاصة ! 🎯⚽️#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_انتر #ريال_مدريد pic.twitter.com/XNWU9JAiNE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
وأطلق باريلا تسديدة أعلى العارضة من مسافة 12 مترا في بداية الشوط الثاني.
وتصدى سمير هاندانوفيتش حارس إنتر لتسديدة لوكا يوفيتش من زاوية صعبة قبل أن يشهر الحكم الألماني فيلكس بريش بطاقة حمراء مباشرة لباريلا في الدقيقة 64.
والتحم لاعب الوسط الإيطالي بكتفه مع البرازيلي رودريغو قبل خط التماس وارتطم بالحواجز ثم صدم ذراعه وساقه في منافسه أثناء وجوده على الأرض.
🤙🤳 رودريغو: "مرحبا مدريديستا، شكرا لدعمكم. نحن سعداء جدا بهذا الفوز وبتصدر المجموعة. هلا مدريد!" @RodrygoGoes #دوري_الأبطال | #UCL pic.twitter.com/7bgEbwyW8l
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 7, 2021
وتراجع إنتر ونجح البديل أسينسيو في جعل النتيجة 2-0 في الدقيقة 82 من تسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم قبل أن تستقر في الشباك.
🚀صاروخية الملكي من أسينسيو
ما هو تصنيفك لريال مدريد بين أفضل الأندية الأوروبية؟ 💬✍🏼#دوري_الابطال #دوري_أبطال_أوروبا#beINTERACT #beINUCL #UCL pic.twitter.com/QgKAz3oWDt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2021
وفي الشوط الثاني تعرض إنتر لضربة قوية تمثلت في طرد لاعب وسطه نيكولو باريلا في الدقيقة 64 ، ليستغل النادي الملكي النقص العددي في صفوف ضيفه ويسجل الهدف الثاني بواسطة ماركو أسينسيو في الدقيقة 79.
وتصدر الريال المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة واحدة، وحل إنتر في المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين.
✅ 6/6 ✅
إلى دور الـ 16 بالعلامة الكاملة 🌟🙌#ميلان_ليفربول | #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/zNe4YrpI4A
— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 7, 2021
ليفربول المثالي يطيح بميلان
عوض ليفربول تأخره ليطيح بميلان من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 2-1 بملعب سان سيرو اليوم الثلاثاء، حيث قاد هدفان من محمد صلاح وديفوك أوريغي تشكيلة من لاعبي الصف الثاني بالفريق الإنجليزي لإنهاء دور المجموعات بسجل مثالي.
وكان ميلان بحاجة للفوز للتشبث بفرصة التأهل إلى دور الـ16 وتقدم عن طريق المدافع الإنجليزي فيكايو توموري في الشوط الأول.
لكن صلاح سرعان ما عادل النتيجة محرزا هدفه 20 هذا الموسم بجميع المسابقات، وسجل أوريغي الهدف الثاني لصالح ليفربول برأسية بعد الاستراحة.
وأصبح فريق المدرب يورغن كلوب أول ناد إنجليزي يفوز بكل مبارياته في دور المجموعات في دوري الأبطال في موسم واحد، حيث احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة.
واحتل ميلان المركز الأخير بـ4 نقاط في أول مشاركة له بدوري الأبطال منذ موسم 2013-2014، بينما تغلب أتلتيكو مدريد 3-1 على بورتو في المباراة الأخرى ليبلغ الدور ثمن النهائي، بعدما انتزع المركز الثاني برصيد 7 نقاط متقدما بنقطتين على منافسه البرتغالي.
المصدر : رويترز