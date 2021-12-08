اختتمت مباريات اليوم الأول للجولة الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بنتائج صادمة للكرة الإيطالية، حيث فاز ريال مدريد على إنتر 2-0، وليفربول على ميلان 2-1.

وأنهى ريال مدريد مشواره في دور المجموعات بفوزه 2-0 على ضيفه إنتر بثنائية توني كروس وماركو أسينسيو فيما لعب الضيوف بعشرة لاعبين بعد طرد نيكولو باريلا اليوم الثلاثاء.

وتأهل الفريقان بالفعل إلى الدور ثمن النهائي، وحصد ريال مدريد 15 نقطة من 6 مباريات، متقدما بفارق 5 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني.

وسجل كروس الهدف الأول في الدقيقة 17 عبر تسديدة منخفضة من مسافة 20 مترا، ورغم أن إنتر كان الأفضل في الشوط الأول إلا أن رودريغو كان قريبا من إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض عندما رد القائم محاولته قبل الاستراحة.

وأطلق باريلا تسديدة أعلى العارضة من مسافة 12 مترا في بداية الشوط الثاني.

وتصدى سمير هاندانوفيتش حارس إنتر لتسديدة لوكا يوفيتش من زاوية صعبة قبل أن يشهر الحكم الألماني فيلكس بريش بطاقة حمراء مباشرة لباريلا في الدقيقة 64.

والتحم لاعب الوسط الإيطالي بكتفه مع البرازيلي رودريغو قبل خط التماس وارتطم بالحواجز ثم صدم ذراعه وساقه في منافسه أثناء وجوده على الأرض.

وتراجع إنتر ونجح البديل أسينسيو في جعل النتيجة 2-0 في الدقيقة 82 من تسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم قبل أن تستقر في الشباك.

وفي الشوط الثاني تعرض إنتر لضربة قوية تمثلت في طرد لاعب وسطه نيكولو باريلا في الدقيقة 64 ، ليستغل النادي الملكي النقص العددي في صفوف ضيفه ويسجل الهدف الثاني بواسطة ماركو أسينسيو في الدقيقة 79.

وتصدر الريال المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة واحدة، وحل إنتر في المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين.

ليفربول المثالي يطيح بميلان

عوض ليفربول تأخره ليطيح بميلان من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 2-1 بملعب سان سيرو اليوم الثلاثاء، حيث قاد هدفان من محمد صلاح وديفوك أوريغي تشكيلة من لاعبي الصف الثاني بالفريق الإنجليزي لإنهاء دور المجموعات بسجل مثالي.

وكان ميلان بحاجة للفوز للتشبث بفرصة التأهل إلى دور الـ16 وتقدم عن طريق المدافع الإنجليزي فيكايو توموري في الشوط الأول.

لكن صلاح سرعان ما عادل النتيجة محرزا هدفه 20 هذا الموسم بجميع المسابقات، وسجل أوريغي الهدف الثاني لصالح ليفربول برأسية بعد الاستراحة.

وأصبح فريق المدرب يورغن كلوب أول ناد إنجليزي يفوز بكل مبارياته في دور المجموعات في دوري الأبطال في موسم واحد، حيث احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة.

واحتل ميلان المركز الأخير بـ4 نقاط في أول مشاركة له بدوري الأبطال منذ موسم 2013-2014، بينما تغلب أتلتيكو مدريد 3-1 على بورتو في المباراة الأخرى ليبلغ الدور ثمن النهائي، بعدما انتزع المركز الثاني برصيد 7 نقاط متقدما بنقطتين على منافسه البرتغالي.