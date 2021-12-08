تعادل مثير بين تشلسي وزينيت يهدي يوفنتوس صدارة المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا

انتزع يوفنتوس الإيطالي صدارة المجموعة الثامنة بالجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، متفوقا على تشلسي الذي بات في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وخاض الفريقان مباراتهما الأخيرة في المجموعة من أجل تحديد المتصدر والوصيف، بعدما ضمنا تأهّلهما للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية.

وتغلّب يوفنتوس 1-صفر على ضيفه مالمو السويدي، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة للمجموعة، التي شهدت أيضا تعادلا مثيرا 3-3 بين زينيت سان بطرسبرغ الروسي وضيفه تشلسي الإنجليزي.

وبذلك، ارتقى يوفنتوس للصدارة برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه تشلسي (حامل اللقب)، في حين حلّ زينيت في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، لينتقل للعب ببطولة الدوري الأوروبي، وخرج مالمو متذيّلا الترتيب بنقطة واحدة.

زينيت يتعادل مع تشلسي لمصلحة يوفنتوس

وفي مدينة سان بطرسبرغ، اتسمت مباراة زينيت وتشلسي بالإثارة منذ الدقائق الأولى، إذ بادر الفريق الإنجليزي بالتسجيل مبكرا عن طريق الألماني تيمو فيرنر في الدقيقة الثانية.

وردّ زينيت بهدفين في غضون 3 دقائق، حملا توقيع كلودينيو وسردار أزمون في الدقيقتين 38 و41 على الترتيب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الروسي 2-1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، فأحرز البلجيكي روميلو لوكاكو هدف التعادل لتشلسي في الدقيقة 62، في حين تكفل فيرنر بتسجيل الهدف الثالث للفريق اللندني وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85.

وبينما يتأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز تشلسي، وتصدّره المجموعة، فاجأ ماجوميد أوزدوييف الجميع بتسجيله هدف التعادل للفريق الروسي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

فوز يوفنتوس على مالمو

وعلى ملعب أليانز ستاديوم، تقمّص مويس كين دور البطولة في مباراة يوفنتوس ومالمو بتسجيله هدف الفريق الإيطالي الوحيد في الدقيقة 18.

يذكر أن يوفنتوس سيواجه في الدور ثمن النهائي أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات السبع الأخرى بمرحلة المجموعات، في حين يلعب تشلسي مع أحد متصدّري تلك المجموعات.

ومن المنتظر أن تجرى قرعة ثمن النهائي بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية.