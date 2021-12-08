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كرة قدم

بيليه يدخل المستشفى مرة أخرى لتلقي العلاج الكيميائي

بيليه (مواقع التواصل)
8/12/2021-|آخر تحديث: 8/12/202106:58 PM (مكة المكرمة)

أعلن مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو -اليوم الأربعاء- أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه دخل المستشفى للعلاج من ورم سرطاني في القولون.

وقال المستشفى إن بيليه (81 عاما) الفائز بكأس العالم 3 مرات خضع لجراحة لإزالة ورم في القولون في سبتمبر/أيلول الماضي وقضى نحو شهر في المستشفى، وإنه بحاجة إلى الخضوع للعلاج الكيميائي.

وحسب بيان للمستشفى، فإن بيليه الآن "يواصل" علاجه من مرض السرطان.

وقال أسطورة كرة القدم عبر حسابه على تويتر الشهر الماضي إنه "بخير"، ويشعر بتحسن "كل يوم".

ويعد بيليه أبرز لاعب في تاريخ كرة القدم البرازيلية، كما أنه أحد أساطير اللعبة عبر تاريخها.

المصدر : رويترز
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