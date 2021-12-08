أعلن مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو -اليوم الأربعاء- أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه دخل المستشفى للعلاج من ورم سرطاني في القولون.

وقال المستشفى إن بيليه (81 عاما) الفائز بكأس العالم 3 مرات خضع لجراحة لإزالة ورم في القولون في سبتمبر/أيلول الماضي وقضى نحو شهر في المستشفى، وإنه بحاجة إلى الخضوع للعلاج الكيميائي.

🎂يصادف اليوم ذكرى ميلاد الملك بيليه 👑🇧🇷 كلمة توجهها للأسطورة البرازيلية 💭👇#بيليه #البرازيل pic.twitter.com/d7dMS0xp4k — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2021

وحسب بيان للمستشفى، فإن بيليه الآن "يواصل" علاجه من مرض السرطان.

وقال أسطورة كرة القدم عبر حسابه على تويتر الشهر الماضي إنه "بخير"، ويشعر بتحسن "كل يوم".

هذا ما كان يتعرض له الملك بيليه في عصره . Como marcavam o #pele em campo pic.twitter.com/Nh8mzkTfsA — ViVA SPORT (@ViVA__SPORT) December 6, 2021

ويعد بيليه أبرز لاعب في تاريخ كرة القدم البرازيلية، كما أنه أحد أساطير اللعبة عبر تاريخها.