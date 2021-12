برشلونة والمعجزة الكروية للفوز على بايرن والتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

يسعى فريق برشلونة الإسباني لتحقيق معجزة عندما يواجه فريق بايرن ميونخ الليلة في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويريد "البرسا" تفادي الخروج من دور المجموعات للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن.

وعلى الأرجح يحتاج برشلونة لتحقيق الفوز على بايرن متصدر المجموعة، لأن بنفيكا صاحب المركز الثالث، بفارق نقطتين عن برشلونة، هو المرشح الأبرز لتخطي دينامو كييف في مباراته الأخيرة بالمجموعة الخامسة.

ولكن البايرن تغلب على الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة في "الكامب نو" في سبتمبر/أيلول الماضي، وتغلب عليه 8-2 في طريقه نحو التتويج باللقب عام 2020.

ويتنافس برشلونة وبنفيكا على مقعد من بين 4 مقاعد متبقية في ثمن النهائي البطولة وذلك في الجولة الأخيرة التي انطلقت أمس وتنتهي الليلة.

وتتواجد الإثارة الأكبر في المجموعة السابعة حيث إن فرص التأهل للدور التالي متاحة للفرق الأربعة، فيواجه ليل الفرنسي المتصدر، فولفسبورغ، فيما يلعب سالزبورغ النمساوي الوصيف مع إشبيلية.

وإذا تفادى ليل وسالزبورغ الخسارة سيعبران للدور التالي.

وكان تشافي هيرنانديز لاعبا في برشلونة يبلغ 20 عاما بآخر مرة أخفق فيها برشلونة بعبور دور المجموعات موسم 2000-2001، وحصل وقتها بايرن على رابع ألقابه من أصل 5 ألقاب توج بها الفريق.

والآن تشافي هو مدرب برشلونة، ويواجه مهمة ضخمة في ميونخ أمام بطل الدوري الألماني، والذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن.

ويبتعد برشلونة -المثقل بالديون- عن أيام أمجاده، حيث يدخل مباراة بايرن، بعد خسارته بهدف نظيف أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني وهو ما أدى لتراجعه للمركز السابع في جدول الترتيب، بفارق 16 نقطة عن المتصدر ريال مدريد.

وكانت مباراة بيتيس هي الهزيمة الأولى لتشافي منذ توليه تدريب برشلونة، وأكد بعدها "سيتوجب علينا أن ننافس مثل الحيوانات" في ميونخ لكي تكون هناك فرصة في التأهل لدور الـ16.

وعلى الأقل لن يواجه برشلونة جماهير بايرن لأن المباراة ستقام بدون حضور الجمهور بسبب تشديد قواعد فيروس كورونا في ولاية بافاريا.

ولكن بايرن يريد أن يظهر هيمنته مرة أخرى بعد أيام قليلة من فوزه على بوروسيا دورتموند 3-2 في قمة مباريات الدوري الألماني.

