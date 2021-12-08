مع إسدال الستار على مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر، أبدى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اهتماما كبيرا بإحصائيات الدور الأول للبطولة التي تحظى لأول مرة باعتماد الفيفا.

ونشر موقع الفيفا، اليوم الأربعاء، تقريرا عن أبرز ملامح الدور الأول خاصة الرقمية منها، وأشار إلى أن المنتخب المغربي واصل مسيرته الرائعة التي قدّمها عبر السنوات الأخيرة وقدم عروضا مميزة وممتعة في البطولة وكان الوحيد مع المنتخب القطري في تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول للبطولة حيث فاز كل منهما بجميع المباريات الثلاث التي خاضها بمجموعته.

كما ركز الفيفا على أن الأرقام والإحصائيات في الدور الأول تؤكد أن البطولة تتسم بالحماس الشديد ومنها إحصائيات الأهداف وكذلك البطاقات الصفراء والحمراء التي أشهرها الحكام في مباريات البطولة حتى الآن.

منتخب المغرب يخطف الأضواء بكأس العرب

وأشار الفيفا إلى أن المنتخب المغربي واصل مسيرته المميزة وحقق الفوز في جميع مبارياته الثلاث بمجموعته في الدور الأول لكأس العرب ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 31 مباراة متتالية خاضها على مدار 1267 يوما متتالية مع استبعاد الهزائم عبر ركلات الترجيح.

وكانت آخر هزيمة مني بها المنتخب المغربي (أسود الأطلس) في مباراة رسمية عندما سقط الفريق أمام نظيره البرتغالي بهدف النجم الشهير كريستيانو رونالدو في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتصدر المنتخب المغربي قائمة أكثر الفرق هزا للشباك في الدور الأول برصيد 9 أهداف بمتوسط 3 أهداف للمباراة الواحدة، وجاء المنتخبان المصري والجزائري في المرتبة الثانية برصيد 7 أهداف لكل منهما فيما كان المنتخب الإماراتي هو الأقل تسجيلا من بين جميع المنتخبات المتأهلة للدور الثاني حيث سجل 3 أهداف فقط.

كما كان المنتخب المغربي أيضا هو الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه في الدور الأول للبطولة ليؤكد بهذا قوة خط دفاعه الذي اهتزت شباكه مرة واحدة خلال المباريات الست التي خاضها حتى الآن بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ويلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري في مواجهة مثيرة بالدور الثاني (دور الثمانية) للبطولة، لتكون المباراة بمثابة نهائي مبكر للبطولة في ظل قوة المنتخبين بعد غد الجمعة.

أرقام وإحصائيات مونديال العرب

وشهدت فعاليات الدور الأول 61 هدفا في 24 مباراة بالمجموعات الأربع للبطولة ليبلغ متوسط التهديف في دور المجموعات بالنسخة الحالية من البطولة 2.54 هدف للمباراة الواحدة.

وكان هداف الدور الأول للبطولة هو التونسي سيف الدين جزيري برصيد 3 أهداف رفع بها رصيده مع المنتخب التونسي (نسور قرطاج) في 2021 إلى 7 أهداف.

واعتلى القطري أكرم عفيف والعماني عبد الله فواز قائمة أفضل صانعي الأهداف في الدور الأول للبطولة، حيث صنع كل منهما هدفين.

وأكدت إحصائية البطاقات الصفراء والحمراء في الدور الأول للبطولة مدى ما تتسم به هذه النسخة من حماس شديد، حيث شهدت المباريات الـ24 بالدور الأول 72 بطاقة صفراء بمتوسط بلغ 3 بطاقات صفراء للمباراة الواحدة كما شهدت البطولة حتى الآن 17 حالة طرد.

وتصدر المنتخب السوداني القائمة "السوداء" حيث شهدت فعاليات الدور الأول طرد 3 من لاعبي الفريق في آخر مباراتين.

وكان من أبرز ملامح الدور الأول الأهداف المتأخرة للمنتخب القطري (العنابي)، حيث سجل الفريق ثلثي أهدافه (4 من 6 أهداف أحرزها بالدور الأول) بعد الدقيقة 80.