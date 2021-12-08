الفيفا يشيد بأداء المغرب الممتع والإحصائيات تؤكد قوة كأس العرب في قطر
8/12/2021
مع إسدال الستار على مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر، أبدى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اهتماما كبيرا بإحصائيات الدور الأول للبطولة التي تحظى لأول مرة باعتماد الفيفا.
ونشر موقع الفيفا، اليوم الأربعاء، تقريرا عن أبرز ملامح الدور الأول خاصة الرقمية منها، وأشار إلى أن المنتخب المغربي واصل مسيرته الرائعة التي قدّمها عبر السنوات الأخيرة وقدم عروضا مميزة وممتعة في البطولة وكان الوحيد مع المنتخب القطري في تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول للبطولة حيث فاز كل منهما بجميع المباريات الثلاث التي خاضها بمجموعته.
🇲🇦🤩هل سيواصل أُسود الأطلس
تسجيل أهداف ممتعة مثل هذا الهدف في مواجهاته القادمة؟
#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #arabcup2021 #beINTERACT pic.twitter.com/iPzHWWngOM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
كما ركز الفيفا على أن الأرقام والإحصائيات في الدور الأول تؤكد أن البطولة تتسم بالحماس الشديد ومنها إحصائيات الأهداف وكذلك البطاقات الصفراء والحمراء التي أشهرها الحكام في مباريات البطولة حتى الآن.
🟥 السعودي المجرشي يتعرض للطرد بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #المغرب_السعودية #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/vjEg6cYfUd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
منتخب المغرب يخطف الأضواء بكأس العرب
وأشار الفيفا إلى أن المنتخب المغربي واصل مسيرته المميزة وحقق الفوز في جميع مبارياته الثلاث بمجموعته في الدور الأول لكأس العرب ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 31 مباراة متتالية خاضها على مدار 1267 يوما متتالية مع استبعاد الهزائم عبر ركلات الترجيح.
🥅⚽️ كريم البرقاوي يمنح التقدم لأسود الأطلس من ضربة جزاء#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #المغرب_السعودية #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/ywQsELJPfs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
وكانت آخر هزيمة مني بها المنتخب المغربي (أسود الأطلس) في مباراة رسمية عندما سقط الفريق أمام نظيره البرتغالي بهدف النجم الشهير كريستيانو رونالدو في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وتصدر المنتخب المغربي قائمة أكثر الفرق هزا للشباك في الدور الأول برصيد 9 أهداف بمتوسط 3 أهداف للمباراة الواحدة، وجاء المنتخبان المصري والجزائري في المرتبة الثانية برصيد 7 أهداف لكل منهما فيما كان المنتخب الإماراتي هو الأقل تسجيلا من بين جميع المنتخبات المتأهلة للدور الثاني حيث سجل 3 أهداف فقط.
⚽️🔥 الإثارة لم تتوقف حتى في ركلة الجزاء
المنتخب المصري 🇪🇬 يعادل النتيجة بقدم عمرو السولية#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الجزائر_مصر#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/LgPprHx6kw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
كما كان المنتخب المغربي أيضا هو الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه في الدور الأول للبطولة ليؤكد بهذا قوة خط دفاعه الذي اهتزت شباكه مرة واحدة خلال المباريات الست التي خاضها حتى الآن بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.
ويلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري في مواجهة مثيرة بالدور الثاني (دور الثمانية) للبطولة، لتكون المباراة بمثابة نهائي مبكر للبطولة في ظل قوة المنتخبين بعد غد الجمعة.
توغاي يفتتح التسجيل للمنتخب الجزائري 🇩🇿#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الجزائر_مصر#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/7q5ubPOZWt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
أرقام وإحصائيات مونديال العرب
وشهدت فعاليات الدور الأول 61 هدفا في 24 مباراة بالمجموعات الأربع للبطولة ليبلغ متوسط التهديف في دور المجموعات بالنسخة الحالية من البطولة 2.54 هدف للمباراة الواحدة.
وكان هداف الدور الأول للبطولة هو التونسي سيف الدين جزيري برصيد 3 أهداف رفع بها رصيده مع المنتخب التونسي (نسور قرطاج) في 2021 إلى 7 أهداف.
واعتلى القطري أكرم عفيف والعماني عبد الله فواز قائمة أفضل صانعي الأهداف في الدور الأول للبطولة، حيث صنع كل منهما هدفين.
🥅⚽️ أكرم عفيف يضاعف النتيجة بهدف ثان#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #قطر_العراق #FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/sqzQcZKCyU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
وأكدت إحصائية البطاقات الصفراء والحمراء في الدور الأول للبطولة مدى ما تتسم به هذه النسخة من حماس شديد، حيث شهدت المباريات الـ24 بالدور الأول 72 بطاقة صفراء بمتوسط بلغ 3 بطاقات صفراء للمباراة الواحدة كما شهدت البطولة حتى الآن 17 حالة طرد.
🟥 تدخل عنيف من ربيع عطايا والنتيجة.. بطاقة حمراء!#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #لبنان_السودان #FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/KUm5boLhTt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
وتصدر المنتخب السوداني القائمة "السوداء" حيث شهدت فعاليات الدور الأول طرد 3 من لاعبي الفريق في آخر مباراتين.
وكان من أبرز ملامح الدور الأول الأهداف المتأخرة للمنتخب القطري (العنابي)، حيث سجل الفريق ثلثي أهدافه (4 من 6 أهداف أحرزها بالدور الأول) بعد الدقيقة 80.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية