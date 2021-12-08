اجعلوا صلاح الأعلى أجرا في البريميرليغ.. دعوات لليفربول للمحافظة على "الهداف المدهش"

يقول النجم السابق للكرة الإنجليزية مايكل أوين، إن النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، تحول من "لاعب جيد" إلى "هداف لا يصدق" وطالب بأن يُمنح صلاح "عقدا كبيرا".

وأصبح صلاح أول لاعب منذ الإنجليزي إيان راش، في الثمانينيات يسجل 20 هدفًا على الأقل لـ5 مواسم متتالية، بعد أن هز الشباك خلال فوز ليفربول على ميلان أمس في دوري أبطال أوروبا 2-1.

وسجل صلاح هدفه في سان سيرو من كرة مرتدة من تسديدة قوية من أليكس أوكسليد تشامبرلين تصدى لها حارس ميلان.

وأظهر "الملك المصري"، ردود أفعاله السريعة الخاطفة لهز شباك الخصم، وسجل هدف التعادل لفريقه في "سان سيرو".

وفي حديثه عن اللمسة النهائية الرائعة لصلاح خلال فترة الاستراحة بين شوطي المباراة، قال أوين "إنه يجعل الأمر يبدو سهلاً للغاية. إنها ليست نهاية سهلة على الإطلاق. الكرة كانت مرتدة ومرتفعة، وبدلا من ترويضها، سدد مباشرة في المرمى. يجعل الأمر يبدو سهلا".

وتابع "كان صلاح هدافا متوسطا في وقت سابق من مسيرته، وهو الآن لا يصدق".

وبدأ صلاح مسيرته الكروية في إنجلترا، مع تشلسي الغريم، لكن بعد أن عانى من أجل الحصول على دقائق لعب، توجه إلى فيورنتينا قبل أن يعود في النهاية إلى "أنفيلد" عام 2017.

بدوره، يعتقد القائد السابق لمنتخب إنجلترا ريو فرديناند، أن قدرة صلاح على التهديف ترجع إلى "ثقته الفائقة"، بينما وصفه النجم الإنجليزي السابق بيتر كراوتش، بأنه "أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي".

ووافق فرديناند على تعليقات "أوين" وأصر على أن "الثقة الفائقة" للنجم المصري هي التي حوّلته إلى هداف من الطراز العالمي.

وأوضح "الآن تتوقع منه فقط (صلاح) أن يسجل من كل فرصة. وتتوقع منه أن يصيب المرمى ويسجل. في معظم الأوقات، يكون الأمر مجرد ثقة تامة بالنفس تجري في عروقه".

أما كراوتش فقال إنه "مدمر.. إنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي، امنحوه ما يريد فقط".

وقال أوين أيضًا، إن "قدرة صلاح على التهديف يجب أن تمنحه عقدا جديدا كبيرا"، لكنه حدد الصعوبات في تقرير مستقبله.

وقال أوين -الذي يعمل حاليا محللا تلفزيونيا- "هذا آخر عقد كبير في مسيرته.. إلى أين يمكن أن يذهب في هذه اللحظة؟ فكرة القدم الإسبانية تكافح. وهذه الأشياء معقدة وتستغرق وقتا".

ومع ذلك، فإن مدرب ليفربول يورغن كلوب متفائل بأن صلاح (29 عاما) سيوقع عقدا جديدا في النادي. عندما سُئل -قبل مباراة ميلان أمس في دوري أبطال أوروبا- قال كلوب "نحن نتحدث -وتمديد العقد للاعب مثل مو (صلاح) ليس من النوع الذي تلتقي فيه لتناول فنجان من الشاي والعثور على اتفاق في فترة ما بعد الظهر!".

وختم "مو (صلاح) بخير، أنا بخير. ما نريده جميعًا واضح، لأن أشياء مثل هذه تستغرق وقتا. وأعتقد أن ما نريده جميعًا هو أشياء واضحة، وهي تحتاج إلى وقت… فهذا كل شيء".