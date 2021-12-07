من سيرافق ليفربول إلى ثمن نهائي دوري الأبطال؟.. عنوان مباريات الليلة في المسابقة القارية

تتجه الأنظار اللية إلى مباراتي المجموعة الثانية في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لاكتشاف من سيرافق ليفربول إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.

ومع ضمان ليفربول -الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي- تأهله بالفعل إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة الثانية وفي ظل توالي مباريات الدوري الممتاز، سيجري يورغن كلوب مدرب الفريق عدة تغييرات على فريقه الذي سيلعب ضد ميلان الليلة في إيطاليا.

فيما يخوض ميلان -متصدر الدوري الإيطالي وصاحب المركز الثالث في المجموعة (4 نقاط)- المباراة بكل ثقله وبكامل نجومه لتحقيق الفوز على "الريدز" وانتظار ما تسفر عنه نتيجة المباراة الثانية بين بورتو (صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية بـ5 نقاط) وضيفه أتلتيكو مدريد متذيل ترتيب المجموعة بـ4 نقاط.

وكان ليفربول هزم ميلان 3-2 في إنجلترا في المباراة الأولى من دور المجموعات.

وفي المجموعة الأولى، ضمن كل من مانشستر سيتي وسان جيرمان تأهلهما -كمتصدر للمجموعة وصاحب المركز الثاني على التوالي- إلى ثمن النهائي.

وستكون مباراتا الليلة بين لايبزيغ ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان وكلوب بروج من باب تأدية الواجب.

وتأهل "السيتزنز" بالفعل إلى الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال بجانب صدارة المجموعة الأولى بعد الفوز على باريس سان جيرمان 2-1، في المباراة السابقة.

وفي المجموعة الرابعة، لم يعرف فقط من تأهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية بل أيضا صاحب المركز الثالث، إذ صعد كل من ريال مدريد (متصدر المجموعة الحالي) وإنتر ميلان (صاحب المركز الثاني حاليا) وشريف تيراسبول المولدوفي (صاحب المركز الثالث) أما شاختار دونيتسك الأوكراني فخرج من المنافستين.

ويلتقي ريال مدريد وإنتر ميلان الليلة، في الوقت الذي يتصدر فيه فريق المدرب كارلو أنشيلوتي ترتيب المجموعة بفارق نقطتين عن "النيراتزوري"، الذي لم يحقق أي فوز على منافس إسباني في البطولات الأوروبية منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2004.

وحقق ريال مدريد الفوز في آخر 3 مباريات له في دوري الأبطال في مواجهة فرق إيطالية، لذلك فإن التركيز على المباراة كان على المراحل المقبلة من البطولة القارية في الوقت الذي يسعى ريال مدريد لتحقيق اللقب رقم 14 في تاريخه بالمسابقة.

ولا يختلف وضع المجموعة الثالثة عن الرابعة، إذ تأهلت فرق أياكس (متصدر المجموعة) وسبورتينغ (ثاني المجموعة) إلى ثمن نهائي البطولة وذهاب دورتموند (ثالث المجموعة) بمفاجأة مدوية إلى الدوري الأوروبي، وأقصي بشكتاش التركي من البطولتين.

ورغم هذا، قال ماركو روز المدير الفني للفريق الألماني إن فريقه يهدف لإنهاء مشاركته في أبطال أوروبا بتحقيق الفوز على فريق بشكتاش.

ولم يعد بإمكان دورتموند التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة بعدما خسر في المباراة الماضية 1-3 أمام سبورتينغ لشبونة في البرتغال.

ومع ذلك ضمن الفريق احتلال المركز الثالث في مجموعته، وهو ما يمنحه فرصة مواجهة أحد الفرق التي احتلت المركز الثاني في بطولة الدوري الأوروبي بحثا عن مقعد في دور الـ16 بالبطولة الأوروبية الثانية. ولكن روز ما زال يرغب في تحقيق نتيجة جيدة أمام ضيفه التركي، الذي خسر مبارياته الخمس في دور المجموعات.

وفي المباراة الثانية في المجموعة، يستضيف أياكس المتصدر بالعلامة الكاملة (15 نقطة) ووصيفه في المجموعة سبورتينغ (9 نقاط).