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كرة قدم

ليفاندوفسكي الحزين لميسي: كن صادقا بشأن الكرة الذهبية 2020 وليس مجرد كلمات فارغة

ميسي وليفاندوفسكي
ميسي (يمين) طالب مجلة فرانس فوتبول بمنح ليفاندوفسكي الكرة الذهبية عام 2020 (مواقع التواصل)
7/12/2021

حلّ روبرت ليفاندوفسكي في المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية 2021، حيث فاز ليونيل ميسي بالجائزة في نهاية المطاف، لكن "ليفا" كشف حزنه لعدم فوزه بالجائزة بينما كان يتابع كلمات مهاجم باريس سان جيرمان.

الموسم الماضي، سجل ليفاندوفسكي 48 هدفا وصنع 9 أخرى في 40 مباراة في جميع المسابقات، وفاز مع بايرن بالدوري الألماني وكأس الدوري الألماني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. بينما سجل 16 هدفا في الدوري الألماني في 14 مباراة بالموسم الجاري.

وقال ليفاندوفسكي لصحيفة "كانال سبورتوييم البولندية"، "شعرت بالحزن.. لا يمكنني إنكار ذلك".

وتابع "لا أستطيع أن أقول إنني كنت سعيدًا، على العكس من ذلك. لديّ شعور بالحزن. كنت قريبًا جدًا (للفوز بالجائزة)، والتنافس مع ميسي، بالطبع أحترم طريقة لعبه وما حققه. مجرد أنه كان لديّ القدرة على التنافس معه يوضح لي المستوى الذي تمكنت من الوصول إليه".

وهاجم نجم بايرن ميونخ، ميسي، بعد أن قال الأخير إنه حث مجلة "فرانس فوتبول" على منح ليفاندوفسكي جائزة الكرة الذهبية 2020.

وكشف ليفاندوفسكي: "لست متحمسًا جدًا للحصول على جائزة 2020".

وختم "أود أن يكون (تصريح ميسي حول الكرة الذهبية 2020) تصريحا صادقا ومهذبا من لاعب عظيم وليس مجرد كلمات فارغة".

المصدر : مواقع إلكترونية

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