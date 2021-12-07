كورونا يتفشى بفريق توتنهام

تلقت تحضيرات توتنهام لجدول مزدحم من المباريات في الفترة المقبلة، ضربة قوية بتفشي فيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA media) أن عددا من لاعبي الفريق الأول، بالإضافة إلى عضوين بالجهاز التدريبي جاءت اختبارات إصابتهم بالفيروس إيجابية، قبل الخضوع لمزيد من الفحوص للكشف عن كورونا أجريت اليوم الثلاثاء.

وبينما سيكون على الفريق تحقيق الفوز في مواجهة رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي بعد غد الخميس، بالإضافة إلى مواجهتين في الدوري الممتاز أمام برايتون وليستر سيتي، يبدو أن استعدادات الفريق لتلك المواجهات ستتأثر بشدة.

وشهد الموسم الماضي تأجيل مباراتين للفريق أمام أستون فيلا وفولهام، بسبب إصابات بفيروس كورونا.

ويأمل المدير الفني للفريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي أن تكون نتائج الفحوص غير دقيقة، وألا يشهد الفريق المزيد من العينات الإيجابية في فترة مزدحمة بالمباريات.

ويبدو أن من غير المرجح إلغاء مباراة رين، وذلك وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، حيث يحتاج الفريق إلى أقل من 13 لاعبا أو الوجود من دون حراس مرمى لحدوث ذلك.

وفي حال ازداد الوضع سوءا، فإن توتنهام قد يدرس مطالبة رابطة الدوري الإنجليزي بتأجيل مباراته أمام برايتون، الأحد المقبل.

وتنظر رابطة الدوري في كل حالة على حدة، وإذا تقدم نادٍ بطلب تأجيل مباراة، فإن القرار سيكون بيد مجلس الرابطة.

من جانبه، لم يعلق توتنهام على الأمر.