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كرة قدم

قال له "اخرس".. فيديو لشجار حاد بين موراتا مهاجم يوفنتوس ومدربه أليغري

Serie A - Juventus v Genoa
أليغري قال لموراتا "احتسب الحكم خطأ، عليك أن تخرس" (رويترز)
7/12/2021

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشجار حاد بين الإسباني ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس ومدربه ماسيميليانو أليغري على خط التماس خلال الفوز على جنوى بهدفين دون رد.

ففي الدقيقة الـ72، احتسب خطأ ضد موراتا بسبب لمسة يد في منطقة جنوى وكان غاضبا، وأطلق بعض الكلمات في اتجاه الحكم ودافيدي بيراشي مدافع جنوى.

وإثر هذا، قرر أليغري إخراج موراتا وأن يحل مويس كين مكانه.

وانفجر موراتا -الذي سجل في مباراة واحدة فقط من آخر 11 مباراة في الدوري الإيطالي- غاضبا عندما حاول أليغري معانقته.

وبدأ المهاجم ومدربه يتجادلان على مرأى من الجميع قبل جلوس موراتا على مقاعد البدلاء.

والتقطت "الميكروفونات" -الموجودة في الملعب داخل "أليانز أرينا"- أليغري وهو يقول لموراتا "احتسب الحكم خطأ، عليك أن تخرس!".

ورد المهاجم الإسباني غاضبا، "ماذا فعلت ؟!".

وتفاقم إحباط موراتا بعدما أُنذر كين في غضون 60 ثانية من مشاركته.

ويعاني موراتا من فترة بائسة في تورينو وعلاقته بالجماهير متوترة بالفعل.

وفي الأسبوع الماضي فقط، خرج اللاعب الإسباني كبديل في الخسارة 1-0 أمام أتالانتا وأطلق مشجعو النادي صافرات الاستهجان عندما غادر الملعب.

وسعى أليغري للدفاع علنا عن موراتا في وسائل الإعلام وحاول التخفيف من خلافهما على خط التماس.

وقال أليغري -عقب الفوز 2-0- "لم أقرر استبداله لكنه حصل على إنذار وفضلت إخراجه".

وتابع "لم يكن هناك شيء وأنا آسف، لأن ألفارو لعب مباراة رائعة، حتى لو لم يسجل".

وكان يوفنتوس متقدما 1-0 قبل اسبتدال موراتا، وسجل خوان كوادرادو الهدف الأول من ركلة ركنية.

وأضاف باولو ديبالا قبل نهاية الوقت بـ8 دقائق، ليرفعه إلى المركز الخامس بفارق 7 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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