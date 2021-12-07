أحرز منتخب قطر ثلاثية في مرمى العراق وواصل مشواره المثالي في مونديال العرب، في حين تفوق منتخب عمان على البحرين بثلاثية وضمن العبور إلى ربع النهائي رفقة المنتخب القطري.

وتأخرت أهداف المنتخب القطري إلى اللحظات الأخيرة من المباراة التي استضافها ملعب البيت في منطقة الخور.

وأحرز المعز علي الهدف الأول في الدقيقة 82، وأضاف أكرم عفيف الهدف الثاني في الدقيقة 84، واختتم حسن الهيدوس الثلاثية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب أحمد بن علي في منطقة الريان، فرض منتخب عمان سطوته، وتفوق على البحرين بثلاثية نظيفة سجلها المنذر العلوي في الدقيقة 41، وأرشد العلوي في الدقيقة 50، وخالد الهاجري في الدقيقة 59.

وتصدر منتخب قطر المجموعة الأولى في ختام دور المجموعات برصيد 9 نقاط، وجاء المنتخب العماني في المركز الثاني بـ4 نقاط، وتأهل المنتخبان إلى ربع النهائي، حيث ستواجه قطر منتخب الإمارات، وسيكون منتخب عمان على موعد مع تونس.

وانتهى مشوار العراق والبحرين في البطولة بعد توقف رصيدهما عند نقطتين ونقطة وحيدة، على الترتيب.