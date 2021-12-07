حقق المنتخب التونسي فوزا صعبا على نظيره الإماراتي بهدف وحيد في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الثانية بمونديال العرب في قطر، وخطف منتخب موريتانيا فوزا مفاجئا من سوريا.
عمان ترافق قطر إلى ربع نهائي مونديال العرب
أحرز منتخب قطر ثلاثية في مرمى العراق وواصل مشواره المثالي في مونديال العرب، في حين تفوق منتخب عمان على البحرين بثلاثية وضمن العبور إلى ربع النهائي رفقة المنتخب القطري.
وتأخرت أهداف المنتخب القطري إلى اللحظات الأخيرة من المباراة التي استضافها ملعب البيت في منطقة الخور.
وأحرز المعز علي الهدف الأول في الدقيقة 82، وأضاف أكرم عفيف الهدف الثاني في الدقيقة 84، واختتم حسن الهيدوس الثلاثية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
🥅⚽️ كما عودنا… المعز علي يسجل في بطولة أخرى#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #قطر_العراق #FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/NXwQATcvHV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
🥅⚽️ أكرم عفيف يضاعف النتيجة بهدف ثان#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #قطر_العراق #FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/sqzQcZKCyU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
🥅⚽️ حسن الهيدوس يضيف الهدف الثالث لمنتخب قطر#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #قطر_العراق #FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/XWgqN8Bfji
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
وعلى ملعب أحمد بن علي في منطقة الريان، فرض منتخب عمان سطوته، وتفوق على البحرين بثلاثية نظيفة سجلها المنذر العلوي في الدقيقة 41، وأرشد العلوي في الدقيقة 50، وخالد الهاجري في الدقيقة 59.
⚽️🥅 رأسية المنذر العلوي تعانق شباك البحرين 🇧🇭#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #عمان_البحرين#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/uCkb36sS4S
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
⚽️🥅 أرشد العلوي يعزز تقدم المنتخب العُماني 🇴🇲#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #عمان_البحرين#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/ie62pC6NK1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
⚽️ جمالية الهدف لم تذهب سدى .. الـVAR يتدخل ويحتسب الهدف الثالث لعُمان 🇴🇲#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #عمان_البحرين#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/2Aj52rMkWk
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
وتصدر منتخب قطر المجموعة الأولى في ختام دور المجموعات برصيد 9 نقاط، وجاء المنتخب العماني في المركز الثاني بـ4 نقاط، وتأهل المنتخبان إلى ربع النهائي، حيث ستواجه قطر منتخب الإمارات، وسيكون منتخب عمان على موعد مع تونس.
وانتهى مشوار العراق والبحرين في البطولة بعد توقف رصيدهما عند نقطتين ونقطة وحيدة، على الترتيب.