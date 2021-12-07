تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

عمان ترافق قطر إلى ربع نهائي مونديال العرب

Arab Cup - Group A - Qatar v Iraq Soccer Football - Arab Cup - Group A - Qatar v Iraq - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 6, 2021 Qatar's Ahmed Alaa Eldin in action with Iraq's Manaf Younis REUTERS/Ibraheem Al Omari
لقطة من مباراة قطر والعراق (رويترز)
6/12/2021-|آخر تحديث: 7/12/202112:19 AM (مكة المكرمة)

أحرز منتخب قطر ثلاثية في مرمى العراق وواصل مشواره المثالي في مونديال العرب، في حين تفوق منتخب عمان على البحرين بثلاثية وضمن العبور إلى ربع النهائي رفقة المنتخب القطري.

وتأخرت أهداف المنتخب القطري إلى اللحظات الأخيرة من المباراة التي استضافها ملعب البيت في منطقة الخور.

وأحرز المعز علي الهدف الأول في الدقيقة 82، وأضاف أكرم عفيف الهدف الثاني في الدقيقة 84، واختتم حسن الهيدوس الثلاثية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب أحمد بن علي في منطقة الريان، فرض منتخب عمان سطوته، وتفوق على البحرين بثلاثية نظيفة سجلها المنذر العلوي في الدقيقة 41، وأرشد العلوي في الدقيقة 50، وخالد الهاجري في الدقيقة 59.

وتصدر منتخب قطر المجموعة الأولى في ختام دور المجموعات برصيد 9 نقاط، وجاء المنتخب العماني في المركز الثاني بـ4 نقاط، وتأهل المنتخبان إلى ربع النهائي، حيث ستواجه قطر منتخب الإمارات، وسيكون منتخب عمان على موعد مع تونس.

وانتهى مشوار العراق والبحرين في البطولة بعد توقف رصيدهما عند نقطتين ونقطة وحيدة، على الترتيب.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

Arab Cup - Group A - Oman v Qatar

الفيفا يطلق ثورة تكنولوجية في تحليل أداء اللاعبين بكأس العالم ويطبقها بمونديال العرب في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” (FIFA)، استخدامه تقنيات تكنولوجية جديدة في كرة القدم، لتحليل أداء اللاعبين في مونديال العرب 2021، المقام حاليا في قطر، قبل استخدامها في كأس العالم 2022.

Published On 3/12/2021
من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

قذيفة أحمد رفعت وبكاء مشجع جزائري.. هكذا تفاعل المغردون مع أبرز لقطات كأس العرب

تستمر التفاعلات العربية على بطولة كأس العرب 2021 التي تقام في الدوحة، حيث تفاعل رواد شبكات التواصل في العالم العربي مع المباريات ونتائجها، مبرزين تأهل 4 منتخبات لربع نهائي مونديال العرب.

المتطوعون يعملون كخلية نحل على مدار الساعة في كأس العرب

5 آلاف متطوع من 92 دولة في مونديال العرب

تعلو وجوههم الابتسامة وهم يرددون عبارات الترحاب وعرض المعاونة، مشهد متكرر تواجهه كلما صادفت أحد المتطوعين في مونديال العرب الذي تستضيفه قطر حتى 18 من الشهر الجاري.

Published On 6/12/2021
المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة