رونالدو ملك الركلات الحرة في دوري أبطال أوروبا

رغم كل الأرقام السلبية التي تحيط بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد، بخصوص تسجيله أهدافا من ركلات حرة مباشرة، يبقى "صاروخ ماديرا" الأعلى تسجيلا من الركلات الحرة في المسابقة القارية الأم.

فبين عامي 2009 و2018 سجل كريستيانو رونالدو 33 هدفًا مع ريال مدريد من 444 محاولة من ركلات حرة بنسبة نجاح تبلغ 7.4%، وبين عامي 2018 و2021 سجل هدفا واحدا فقط مع يوفنتوس من ركلة حرة بعد 74 محاولة بنسبة نجاح تبلغ 1.3% فقط، ولم يسجل أي هدف حتى الآن من ركلة حرة مع مانشستر يونايتد، كما لم يسجل أي هدف من ركلة حرة في بطولة أمم أوروبا.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصاءات إلى أن ليونيل ميسي كان يتساوى مع رونالدو في عدد الأهداف من الركلات الحرة بـ56 هدفًا لكل منهما، فقد أحرز ميسي 50 هدفا مع برشلونة ثم رفع رصيده إلى 7 ركلات حرة مع منتخب الأرجنتين، ليصبح المجموع 57 حاليًّا.

ولفتت "ماركا" إلى أن من المفارقات أن كريستيانو قبل 4 سنوات فقط، عام 2017، كان يمتلك 49 هدفا من الركلات الحرة، في الوقت الذي أحرز فيه ميسي 31 فقط، إلا أن "البرغوث" تفوق في الأعوام الأخيرة وتجاوز "الدون".

ولكن هذه التفاصيل والأرقام والمعاناة ليس لديها مكان في قائمة الأعلى تسجيلا من الركلات الحرة المباشرة بدوري الأبطال.

الإحصاءات والركلات الحرة

سجلت الإحصاءات منذ موسم 2003-2004 تفوق رونالدو على البرازيلي جونينيو أفضل مسدد للركلات الحرة بتاريخ كرة القدم: