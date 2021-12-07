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كرة قدم

تألق ميسي ومبابي يقود سان جيرمان لفوز كبير ومانشستر سيتي يسقط في لايبزيغ

Champions League - Group A - Paris St Germain v Club Brugge
ميسي (يمين) يحتضن مبابي بعد تسجيله الهدف الثاني (رويترز)
7/12/2021-|آخر تحديث: 7/12/202111:26 PM (مكة المكرمة)

اقتنص فريق لايبزيغ الألماني بطاقة المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 2-1 اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4-1 بفضل تألق نجميه ليونيل ميسي وكيليان مبابي اللذين سجلا الرباعية.

وأنهى لايبزيغ دور المجموعات من دوري الأبطال في المركز الثالث برصيد 7 نقاط لينتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي، في الوقت الذي تذيل فيه كلوب بروج الترتيب برصيد 4 نقاط ليودع البطولة القارية.

ورغم الهزيمة فإن مانشستر سيتي حافظ على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، وحل سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وعلى ملعب ريد بول أرينا انتهى الشوط الأول بتفوق لايبزيغ بهدف سجله المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة الـ24.

وفي الشوط الثاني أحرز البرتغالي أندريه سيلفا الهدف الثاني للايبزيغ، لكن بعد 5 دقائق فقط رد الجزائري رياض محرز بهدف لسيتي.

وأنهى سيتي المباراة بـ10 لاعبين لطرد كايل ووكر في الدقيقة الـ82.

تألق ميسي ومبابي مع باريس سان جيرمان

وعلى ملعب حديقة الأمراء حقق سان جيرمان فوزا كاسحا على كلوب بروج بفضل تألق مبابي، وميسي المتوج الأسبوع الماضي بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وتقدم مبابي بهدفين لسان جيرمان في الدقيقتين الثانية والسابعة، ثم أحرز ميسي الهدف الثالث في الدقيقة الـ38، وعاد البرغوث الأرجنتيني وسجل الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ76 من ضربة جزاء، في الوقت الذي تكفل فيه ماتس ريتس بتسجيل الهدف الوحيد لكلوب بروج في الدقيقة الـ68.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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