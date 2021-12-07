اقتنص فريق لايبزيغ الألماني بطاقة المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 2-1 اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4-1 بفضل تألق نجميه ليونيل ميسي وكيليان مبابي اللذين سجلا الرباعية.

وأنهى لايبزيغ دور المجموعات من دوري الأبطال في المركز الثالث برصيد 7 نقاط لينتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي، في الوقت الذي تذيل فيه كلوب بروج الترتيب برصيد 4 نقاط ليودع البطولة القارية.

ورغم الهزيمة فإن مانشستر سيتي حافظ على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، وحل سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وعلى ملعب ريد بول أرينا انتهى الشوط الأول بتفوق لايبزيغ بهدف سجله المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة الـ24.

وفي الشوط الثاني أحرز البرتغالي أندريه سيلفا الهدف الثاني للايبزيغ، لكن بعد 5 دقائق فقط رد الجزائري رياض محرز بهدف لسيتي.

وأنهى سيتي المباراة بـ10 لاعبين لطرد كايل ووكر في الدقيقة الـ82.

تألق ميسي ومبابي مع باريس سان جيرمان

وعلى ملعب حديقة الأمراء حقق سان جيرمان فوزا كاسحا على كلوب بروج بفضل تألق مبابي، وميسي المتوج الأسبوع الماضي بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

عالم من السحر 🤩

عالم من المتعة 😍

عالم من الخيال 👏

أنه عالم ليونيـــل ميسي.. شاهد هدف ميسي بعد التتويج بالكرة الذهبية السابعة 🔥#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان #ميسي pic.twitter.com/Pd7ibr0BQ9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021

وتقدم مبابي بهدفين لسان جيرمان في الدقيقتين الثانية والسابعة، ثم أحرز ميسي الهدف الثالث في الدقيقة الـ38، وعاد البرغوث الأرجنتيني وسجل الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ76 من ضربة جزاء، في الوقت الذي تكفل فيه ماتس ريتس بتسجيل الهدف الوحيد لكلوب بروج في الدقيقة الـ68.